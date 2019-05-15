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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

農委會有綠網軍？ 陳吉仲：不惜提告

2019-05-15 15:06台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

國民黨立委陳宜民質疑，農委會與外包廠商合作培養網軍。陳吉仲則回批，如果再有相關言...
國民黨立委陳宜民質疑，農委會與外包廠商合作培養網軍。陳吉仲則回批，如果再有相關言論，不排除提告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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農委會不要再用網軍帶風向！」國民黨立委陳宜民15日召開記者會，痛批農委會主委陳吉仲用國家預算讓民進黨社團部主任吳濬彥的公司得標，以培養網軍。他希望農委會能回歸專業，關心目前高雄稻米一斤只有8.7元的問題。對此，陳吉仲在立法院答詢時表示，農委會對外招標都是公開透明，如果藍委持續指控，農委會將提告。

外包廠商被綠操控

陳宜民說，農委會去年對外招標「數位計畫」分別讓兩個公司樂齊與春露公司得標，但這兩個公司的地址與董事都大幅重疊，其中春露公司的地址還跟民進黨社團部主任吳濬彥創立的「有步組合商行」重複，他懷疑這些公司背後就是民進黨操控的空殼公司。

此外，他也提到，春露公司在面試的時候，面試條件內還有大量意識形態的問題，如要求面試者回答對於「婚姻平權」、「西藏獨立」、「東京奧運正名」等議題的看法，遊走在《就業服務法》灰色地帶，雖然面試通知上說不強迫作答，但陳宜民質疑，這些問題就是公司要挑選議題與他們符合的人進行培養與網軍攻擊。

國民黨立委曾銘宗也說，農委會明明就是政治性比較低的機關，陳吉仲卻屢次反對自貿區對台灣農產品加工出口的開放。他質疑，如果連自貿區都沒有辦法開放，蔡政府還說要加入CPTPP豈不是癡人說夢？他呼籲農委會回歸專業，要好好替台灣拼經濟，不是養網軍帶風向。

說有網軍是「誣告」

針對多名藍委對農委會培養網軍的指控，陳吉仲上午在立法院答詢時反駁，表示農委會對外的招標都是公開透明、合法的，如果有不實的情況，歡迎立委到監察院或廉政署檢舉，不要說人家帶風向，結果自己也在操作輿論。

他更嚴正回應，只要立法院需要，他都會接受質詢，無論是預算或是任何問題都可以質詢他，但若立委持續再說農委會養網軍，他絕對會以「誣告」罪名進行提告。

【更多精采內容，詳見

農委會陳吉仲網軍

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