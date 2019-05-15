同婚修法 卓榮泰：幹部及不分區綠委要支持政院版

2019-05-15 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



立法院將在周五審議「司法院釋字第七四八號施行法草案」，民進黨主席卓榮泰今天在中常會表示，要求民進黨的不分區委員，必須堅定一致支持政院版的草案，同時也希望黨籍立委，尤其是身兼黨職及黨務主管的立委和黨團幹部，也能共同來支持政院版的草案過關，讓台灣社會可以踏出更包容、更進步、更幸福的一步。

民進黨發言人李晏榕轉述卓榮泰在會中裁示表示，1994年聯合國決議將每年5月15日訂為「國際家庭日」，致力於提高各國政府決策以及公眾對於家庭問題的認識，促進家庭的和睦、幸福與進步。

卓榮泰說，每一年的這一天，聯合國都會訂出一項年度主題，2019年的主題是「家庭與氣候行動：聚焦達成永續發展的目標」，就是希望能透過家庭影響來改變氣候變遷所造成的問題；而2018年的主題則是「家庭與包容性社會」，為了幫助弱勢的家庭能夠融入國家，進而達到更具包容性的社會。

卓榮泰指出，時至今日，我們應該跳脫過去單一的思維，對於「多元的」、「用愛守護的」家庭，都要保障他們的權利，讓每一個家庭都可以平等、平權的存在。

卓榮泰說，而在星期五，也就是兩天後，是立法院審查行政院推出「司法院釋字第七四八號施行法草案」的重要日子，行政院蘇院長很用心在這套法案上的名稱跟內容，希望可以顧及社會不同的需求與顧慮。

他也要求民進黨的不分區委員，必須堅定一致支持政院版的草案，同時也希望黨籍立委，尤其是身兼黨職及黨務主管的立委和黨團幹部，也能共同來支持政院版的草案過關，讓台灣社會可以踏出更包容、更進步、更幸福的一步。