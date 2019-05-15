貼標籤評六位總統參選人 郭台銘有話老實說

2019-05-15 13:38 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳易辰 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘中午在臉書直播接受「YAHOO!TV鄉民大會」專訪，主持人郭子乾請郭台銘幫政治人物貼標籤，郭台銘幫朱立倫貼上「時不我與」，韓國瑜是「絕頂聰明」，蔡英文總統則是「黔驢技窮」，柯文哲被貼上「心口不一」，而王金平是「敢作敢當」，賴清德是「優柔寡斷」，吳敦義是「老謀深算」，最後還幫前總統馬英九貼上了「推誠布公」的標籤。