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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

貼標籤評六位總統參選人 郭台銘有話老實說

2019-05-15 13:38聯合報系攝影中心 記者陳易辰╱即時報導

鴻海董事長郭台銘中午在臉書直播接受「YAHOO!TV鄉民大會」專訪，主持人郭子乾請郭台銘幫政治人物貼標籤，郭台銘幫朱立倫貼上「時不我與」，韓國瑜是「絕頂聰明」，蔡英文總統則是「黔驢技窮」，柯文哲被貼上「心口不一」，而王金平是「敢作敢當」，賴清德是「優柔寡斷」，吳敦義是「老謀深算」，最後還幫前總統馬英九貼上了「推誠布公」的標籤。

郭台銘表示朱立倫如果哪一天能代表國民黨出來選總統他就做行政院長。郭台銘也說高雄是重要堡壘，韓國瑜絕頂聰明能了解高雄的重要性，最後如何思考及布局，將改變中華民國的命運，2020最重要的關鍵就在韓市長的一念之間。

鴻海董事長郭台銘中午在臉書直播接受「YAHOO!TV鄉民大會」專訪，主持人郭子乾...
鴻海董事長郭台銘中午在臉書直播接受「YAHOO!TV鄉民大會」專訪，主持人郭子乾請郭台銘幫政治人物貼標籤。圖／翻攝自郭台銘臉書
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鴻海董事長郭台銘中午在臉書直播接受「YAHOO!TV鄉民大會」專訪，幫韓國瑜貼上...
鴻海董事長郭台銘中午在臉書直播接受「YAHOO!TV鄉民大會」專訪，幫韓國瑜貼上「絕頂聰明」的標籤。圖／翻攝自郭台銘臉書
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郭台銘韓國瑜朱立倫

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