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郭台銘提不講九二共識除非加一中各表 蔡英文：中國可以接受？

2019-05-14 19:47聯合報 記者林敬殷╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
鴻海集團董事長郭台銘。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
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針對鴻海董事長郭台銘日前表示他不會講九二共識除非加上一中各表，蔡英文總統今天表示，這樣的講法也算是一種講法，最重要要確保是我們是一個主權獨立的國家，郭台銘的說法是不是中國可以接受？這個聲音是不是國際可以聽得到？這個才是重點。

蔡英文今天接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，回應郭台銘過去期間提及的國防、與戰爭的距離等問題。蔡總統說，我們距離戰爭遠不遠，要看我們自己有多少的決心要防衛自己。國防這件事其實有時候看實力，有時候看決心，如果你有百分之百決心要保衛自己的國家，那你要不斷充實國防，讓國防能量達到最大，也是我們離戰爭最遠的時候。

蔡英文表示，現代的戰爭，軍事的能力、能量是一件事，政治決心才是決斷最重要的因素，在這樣情形下，我們在過去兩三年確實在國防自主花了很多的心力，也跟美國滿好的溝通，我們現在軍購都常態化，不會被政治考慮所主導，為什麼這麼多國家對台灣這麼支持，其實也是因為我們展現出自我防衛決心，這個區域的國家都在看台灣，一個民主國家怎樣發揮最大能量保衛自己及保衛這個區域的民主，這個區域國家都在看台灣。如何發揮最大能量保衛民主。

對於郭台銘提及的九二共識議題，蔡總統說，這樣的講法也算是一種講法，最重要要確保是我們是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國或叫中華民國台灣，我們是一個實實在在存在的，至於怎麼看對岸的那個中國，看中國要不要承認自己是不是一個國家，這問題在於，九二共識這個名詞，究竟它的定義是什麼？

蔡總統說，早期國民黨講九二共識一中各表，後來有中國壓力的結果，講九二共識，一中各表就不太講，以今年初中國國家主席習近平講九二共識，就是一國，然後告訴你兩制，你給人家的聯想九二共識不就要走上一國兩制的路嗎？郭的說法是不是中國可以接受，這個聲音是不是國際可以聽得到，這個才是一個重點。

至於郭台銘提議不要跟美國買武器、美國靠不住，或都賣爛的給我們，蔡英文表示，這也未必是真的，也未必是持平的看法，應該全力發展國防自主，有一些武器或防禦系統也可以自己研發，我們在很多系統的研發做的都不差，但確實有一些武器或裝備是要向美國買，其他國家也不敢賣給我們，我們要買什麼或是要在什麼時候買，雙方都有滿好的溝通機制跟討論，確定這個軍購是否符合我們的需求，我們整體國防戰略跟軍購的關聯性，現在都有做很嚴謹的評估，也跟美方作最詳盡的討論，不會有那種人家不要才賣給我們，或是我們買的跟自我防禦國防是效益不大，每一項採購都是經過很縝密的評估跟討論。

九二共識郭台銘戰爭

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