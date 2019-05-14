柯文哲質疑美中槓桿玩過頭 蔡英文：沒人說我是麻煩製造者

2019-05-14 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



對於台北市長柯文哲批評蔡英文總統操作美中的槓桿玩過頭，又說對中國惡言相向，蔡英文總統說，就任總統這麼多年來，「國際上沒有人說我是麻煩製造者，也沒有人說我是挑釁的人」，倒是大家都肯認我們是和平的貢獻者，但是，和平貢獻者不是表示說當你的國家尊嚴及主權被侵害的時候你不講話，你該講話的時候，還是要講話。

蔡英文下午接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，對於柯文哲的質疑，蔡總統一一反擊。

蔡英文說，「我講的話如果是惡言相向，我真的不知道要怎麼樣保衛台灣人的尊嚴跟台灣人的意志」，「我講的每一句話都是為了讓台灣人的意志可以展現出來」。這麼多年來，國際上沒有人說她是麻煩製造者，也沒有人說她是挑釁的人，倒是大家都肯認我們是和平的貢獻者，但是，和平貢獻者不是表示說當你的國家尊嚴及主權被侵害的時候你不講話，你該講話的時候，還是要講話。

蔡總統表示，一個總統應該要講的話，就必須要站出來講，這不是挑釁，這是要護衛台灣人的尊嚴，要把我們主權的立場講清楚，不要讓對方有誤判或誤會的空間。

對於有傳聞指柯文哲與蔡總統在總統大選有合作空間，蔡英文說，她不曉得這個講法是從哪來，我們現在最重要的目標就是爭取繼續執政的機會。但當鄭弘儀追問時，蔡英文說，現在我們要做的就是爭取最大的機會，讓我們現在的執政延續下去，現在執政對台灣未來發展很大的關鍵重要性。