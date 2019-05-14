府批朱立倫經濟負分 朱辦諷：連Google都不會用？

2019-05-14 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫質疑蔡英文政府拚經濟零分，總統府回應，只要google一下，就有幾個簡單例子可以證明誰比較會拚經濟，盼朱前市長不用因為自己選情告急，就透過無端批評來刷存在感。朱立倫辦公室則反嗆，「難道蔡總統連Google都不會用？是用到百度哦？」

總統府說，朱立倫擔任副院長期間的2009年，經濟成長率是-1.57％，是台灣10年來最低點，「經濟0分」還不是朱前市長的寫照，應該是「經濟負分」更為貼切。

朱辦指出，2009年台灣遭遇金融風暴，朱立倫是該年9月10日接任行政院副院長，當季經濟成長率，從前一季的負1.24%變成正9.04%，次年2010年第一季成長率正12.46%，第二季正12.4%，都是台灣近十年最高。直到2010年5月16日朱立倫副院長卸任，若回顧2009年 Q4到2010年 Q2連續三季，平均成長率為正11.3%，這是台灣近十年表現最好的。

朱辦強調，這才是真正的拚經濟！反觀，蔡英文總統連數字、日期都搞錯，又證明是用假新聞呼攏民眾。所以才會說「如果真的不行，就讓專業的來吧！」

至於民進黨「自經區洗產地」的批評，朱辦回應，蔡英文的講法與賴清德完全矛盾，「請蔡英文、賴清德打完架，取得共識再來。」朱辦表示，「自經區」不是「自驚區」，民進黨現在是要打朱立倫，還是打賴清德？賴清德主張「全台灣自經區」，按照蔡英文對自經區的汙名化，賴清德等於是要「全台灣洗產地」，「全台灣MIC變MIT」。

朱辦也反問，民進黨舉過去「自貿港區」洗產地的例子，但自貿港區是民進黨一手推動的，而民進黨現在並沒有要廢止自貿港區，或者在「自貿港區」內禁止大陸貨品。既然如此，民進黨舉「自貿港區洗產地」的例子，除了自打嘴巴，有何意義？

朱辦質疑，蔡英文口口聲聲「台灣經濟不靠中國」，但是台灣對大陸出口下滑，民進黨卻束手無策，「總出口連六黑」，「一到四月淨出口萎縮26.8%」？台灣是外貿導向的經濟體，出口佔GDP比重7成，任何人都知道出口減少對台灣經濟的衝擊。在台灣經濟如此險峻的時刻，民進黨依然深陷在政治口水之中，這種政府不倒，人民怎麼會好？