府批經濟負分 朱立倫：蔡政府又用假新聞呼攏民眾

2019-05-14 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 新北市前市長朱立倫今天質疑蔡英文政府拚經濟零分，總統府反疑，朱立倫擔任行政院副院長期間的2009年，經濟成長率是-1.57%，「經濟0分」還不是朱立倫的寫照，應該是「經濟負分」更為貼切。朱立倫辦公室今晚再反批，蔡英文總統連數字、日期都搞錯，「難道蔡總統連Google都不會用？是用到百度哦？」

朱立倫辦公室指出，2009年台灣遭遇金融風暴，朱立倫是該年9月10日接任行政院副院長，季經濟成長率，從前一季的負1.24%變成正9.04%，次年2010年第一季成長率正12.46%，第二季正12.4%，都是當時台灣近十年最高。

朱辦表示，朱立倫在2010年5月16日卸任副院長，若回顧2009年 Q4到2010年 Q2，連續三季平均成長率為正11.3%，這是台灣近十年表現最好的。朱辦表示，這才是真正的拚經濟！反觀，蔡英文總統連數字、日期都搞錯，又證明是用假新聞呼攏民眾。

針對民進黨「自經區洗產地」的批評，朱辦表示，蔡英文的講法與賴清德完全矛盾，「請蔡英文、賴清德打完架，取得共識再來。」朱辦表示，「自經區」不是「自驚區」，民進黨現在是要打朱立倫，還是打賴清德？賴清德主張「全台灣自經區」，按照蔡英文對自經區的污名化，賴清德等於是要「全台灣洗產地」，「全台灣MIC變MIT」。

朱辦進一步反問，民進黨舉過去「自貿港區」洗產地的例子，但自貿港區是民進黨一手推動的，而民進黨現在並沒有要廢止自貿港區，或者在「自貿港區」內禁止大陸貨品。既然如此，民進黨舉「自貿港區洗產地」的例子，除了自打嘴巴，有何意義？

朱辦表示，蔡英文口口聲聲「台灣經濟不靠中國」，但是台灣對大陸出口下滑，民進黨卻束手無策，「總出口連六黑」，「一到四月淨出口萎縮26.8%」？台灣是外貿導向的經濟體，出口佔GDP比重七成，任何人都知道出口減少對台灣經濟的衝擊。

朱辦說，在台灣經濟如此險峻的時刻，民進黨依然深陷在政治口水之中，這種政府不倒，人民怎麼會好？