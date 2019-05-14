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賣菜郎故事變漫威漫畫 AAE：在韓國瑜身上看到英雄內在

2019-05-14 18:27聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市韓國瑜昨天接受電視節目專訪時表示，美國漫威公司找上他，希望將其從賣菜郎當選城市領袖的勵志故事畫成漫畫，結果遭漫威打臉不知情，市府澄清是前漫威成員。現任AAE執行長David Martin今天下午在高美館出席記者會，表示在韓市長身上，看到英雄內在，從平凡人物崛起，成為城市的領袖。很榮幸將市長的故事變成有「漫威風格」的漫畫，並發行到全球。

高雄市政府昨天發文表示，漫威前成員、AAE現任執行長馬丁David Martin，拜會市長韓國瑜，洽談合作設立漫畫遊戲孵化器事宜。

韓國瑜表示，馬丁昨天突然提此事也讓他嚇一跳，對方覺得一個賣菜郎，離開政壇多年，突然選上市長，這個故事可以變成漫畫，問韓的想法。韓國瑜自覺只是個平凡的人，但馬丁說，沒關係，大家都是平凡人，平凡的人也有不平凡的故事，只是要抓住奮鬥的故事和精神。

馬丁今天出席記者會，說明有關計畫將市長的故事以漫威風格製成作品等事宜。他表示很榮幸將市長的故事變成漫畫，並解釋那幅韓國瑜漫畫圖的作者，就曾在漫威公司待過，是其中一位畫漫威的藝術家。未來這關於韓國瑜故事的漫畫，只是帶有「漫威風格」，希望未來不只台灣發行，甚至要到全球發行。

韓國瑜表示，不太清楚AAE跟漫威間是垂直整合、還是水平式的整合，但顯然許多業務是相通的。

馬丁表示，廿年間前後來台灣多次，一直對韓市長的事蹟感到興趣。這個故事最重要的，是平凡的人物背後不平凡的努力過程。在韓市長身上，看到英雄內在，從平凡人物堀起，成為城市的領袖。主要意義是透過漫畫作品可以學習到市長奮鬥人生的態度，這個故事也可能是任何人。

馬丁表示，AE是一個共同創作平台，裡面許多有漫畫家、寫手。現在的娛樂事業是多元面向的整合，漫畫會放上藝術、科技元素。這個平台也希望為高雄的年輕人，帶來更多的機會，公司創造非常多的英雄原型與故事

韓國瑜表示，他是高雄市長，相關的版稅、版權及相關利益，全部捐給高雄市做公益，其他商品也都一樣。

現任AAE執行長David Martin（右一）在高美館出席記者會，表示在韓市長...
現任AAE執行長David Martin（右一）在高美館出席記者會，表示在韓市長身上，看到英雄內在，從平凡人物崛起，成為城市的領袖。記者徐如宜／攝影
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現任AAE執行長David Martin（右一）在高美館出席記者會，表示在韓市長...
現任AAE執行長David Martin（右一）在高美館出席記者會，表示在韓市長身上，看到英雄內在，從平凡人物崛起，成為城市的領袖。記者徐如宜／攝影
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韓國瑜高雄市藝術家

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