影／柯文哲嗆蔡英文「只有她是挑釁者」 韓國瑜讚爆「藍綠都弱壯了柯P」

2019-05-14 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨接受電視專訪，斷言台北市長柯文哲一定會出來選2020，「以現況繼續走，最有希望的是柯P」，因為「柯P兩面補，國民黨拉肚子他補、民進黨中風都他補」，柯文哲聽到這席話，先是清了清喉嚨後說：「看好我，表示他謙虛了啦」，但柯文哲也說他還是不懂韓國瑜說的藍綠互打跟自己強大，有什麼邏輯的關連，至於外界認為韓國瑜捧柯文哲是為了要「捧殺」，柯文哲則說：「像我這已經在自出道以來，已經也活到今天，大概什麼捧殺那一套對我都，效果都沒有、不好了」，他也認為自己現在的戰術就像是打太極拳中的八段錦一樣。

雖然柯文哲被昔日戰友韓國瑜讚譽有加，卻和蔡英文在兩岸論述上意見相左，兩人煙硝味濃厚劍拔弩張，柯文哲先是批評蔡英文「親美抗中」立場不妥，甚至受訪又說「總統最重要是避戰」，針對柯文哲這番指教，蔡英文總統在上午出席活動回嗆柯文哲「如果柯文哲市長覺得自己對外交、國際戰略有很好的研究的話，倒是他先講一講，他要如何來避戰」。柯文哲下午出席活動時有備而來回應總統，甚至還特別讀了孫子兵法，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵 ，其下攻城」，甚至說，「如果要打到攻城野戰，那是最low的」，至於蔡英文說叫柯文哲說注意一下就知道，台灣從來都不是捧殺的人，柯文哲則突然大笑三聲且說「台灣不是，只有她是(挑釁者)！」