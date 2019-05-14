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O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

蔡系監委全力支持 6:5通過彈劾偵辦曲棍球案檢察官

2019-05-14 18:06聯合報 記者程嘉文╱即時報導

民進黨立委段宜康五年前在民進黨彰化縣長候選人魏明谷造勢場合上，指控國民黨候選人林滄敏擔任中華民國曲棍球協會理事長，涉嫌詐領500多萬元補助款。彰化地檢署偵辦結果，認為林滄敏未涉案，段宜康、魏明谷也遭法院判決，需賠償林滄敏名譽損失100萬元並登報道歉。不過今天監察院以6:5通過委員高涌誠、蔡崇義的提案，對承辦檢察官陳隆翔提出彈劾，認為他「認事用法有明顯重大違誤，嚴重違反辦案程序」。

今天出席會議的監委有11人，其中張武修、楊芳婉、趙永清、楊芳玲、陳師孟、田秋堇等6人投下贊成票，蔡培村、包宗和、江明倉、仉桂美、方萬富則投下不贊成票。正好呈現「蔡系」監委均贊成，「馬系」監委皆反對的情況。不過高涌誠、蔡崇義下午舉行記者會說明彈劾案由時，回答記者：此案與段宜康要不要吞曲棍球無關。

2016年1月，彰化地檢署偵結本案，認為曲棍球協會秘書長李淑惠、總教練張文耀則犯偽造文書、業務侵占等罪，林滄敏則未涉案。由於李、張二人均認罪，並已將540萬返還體育署，且向彰化縣府補繳相關住宿費合計68萬9800元，因此給與緩起訴處分，兩人各繳交15萬、3萬元支付緩起訴處分金。

監院新聞稿指出，現任台中地檢署檢察官的陳隆翔，於彰化地方檢察署檢察官任內偵辦本案，對偽造印章、印文及署押，以及侵占及盜用公印文等犯罪事實，都「漏未論斷」，導致本案將應沒收及應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物品，卻以「發還被告」之處分命令結案，違反刑法第219條關於沒收之明文規定，屬嚴重疏漏。

監委也認為，檢方論理過程亦難以昭信服，已非法律見解之歧異，而係認事用法上有明顯重大違誤，並嚴重違反辦案程序。「雖難以論斷其有故意之情事，亦有重大過失，已有悖檢察官代表國家行使犯罪追訴。」

監察院。圖／報系資料照片
監察院。圖／報系資料照片
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林滄敏檢察官

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