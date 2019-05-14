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藍總統初選將成立民意調查執行小組 擇定對比人選

2019-05-14 16:54聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨中常會明天將正式討論2020總統提名作業要點，最受注目的初選全民調方式，根據要點草案，中央提名協調小組將邀請民意調查學者專家，組成「民意調查執行小組」，討論並決定民調的機構、時間、方式、觀察及爭議的解決等相關事項。

雖然鴻海董事長郭台銘建議比照民進黨，納入手機民調，但黨中央要點草案並未採納，仍採戶中（內）抽樣方式進行民調。

民意樣本將以各家民調機構系統內已定期更新的中華電信資料庫為抽樣清冊，依直轄市、縣市公民數比例，抽取電話號碼樣本進行訪問。

中常會姚江臨今天表示，黨內向民調公司徵詢並評估後認為，現階段不宜將手機納入民調，因為目前手機調查技術仍處於起步階段，國內也還沒有運用在公職初選階段的例子，而且如何結合手機與家戶電話進行民調，相關作業模式在學術界和業界仍無一套公認的操作規範及流程，若冒然採行，公信力容易受到質疑。

由於國民黨過去從無多人參加總統初選進行全民調的先例，為表慎重，今年總統初選民調，將特別組成「民意調查執行小組」，在民調展開前召開民意調查執行會議，邀請參選人本人或以委託書委託代表一人出席，中央提名協調小組指派代表列席，討論並決定委託五家民意調查的機構。

根據中央規劃草案，在民調執行前，民意調查執行小組應召開民意調查執行說明會，召集參選人、參選人指派的觀察員及執行民調的機構代表，說明民調執行細節。

總統初選民調將委託五家民調機構執行，採戶中（內）抽樣，有效樣本數不得少於3000個。民調問卷內容念政黨對比式（佔85%）及黨內互比式（佔15％）二種題型，而政黨對比式題型及對比人選的擇定，將由民意調查執行小組擬定。

根據草案，各參選人於五家民意調查機構所得民調支持率之平均值，即為各參人的的民調支持率。各項計算均採四捨五入至小數點第三位。換言之，根據要點草案，民調結果揭曉，贏零點一個百分點也是贏，沒有差距在誤差範圍內再進行二輪民調的設計。

中央提名審核委員會將依據民意調查結果，決定建議提名名單，在7月17日前報請中常會核備後，提報7月28日全國代表大會通過總統候選人的提名。

民調中常會國民黨郭台銘

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