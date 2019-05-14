朱立倫批蔡英文拚經濟零分 總統府：朱是選情告急刷存在感

2019-05-14 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對新北市前市長朱立倫質疑蔡英文政府拚經濟零分，總統府發言人張惇涵表示，其實只要google一下，就有幾個簡單例子可以證明誰比較會拚經濟。近來媒體的民調各式各樣的民調都顯示，蔡政府的執政團隊的民調都在向上提升，盼望朱前市長不用因為自己的選情告急，就透過無端批評來刷存在感。

張惇涵說，朱前市長2009年擔任行政院副院長時期，我國基本工資是17,280元，而蔡總統執政下，基本工資連續三年調漲，已經到達23,100元，揮別馬政府時期的22K陰霾。而朱前市長擔任副院長期間的2009年，經濟成長率是-1.57%，也是台灣十年來最低點，「經濟0分」還不是朱前市長的寫照，應該是「經濟負分」更為貼切。

張惇涵指出，國人應該也都還有印象，在2015年朱前市長擔任國民黨主席時，曾赴中國與習近平會面暢談「九二共識」。而在今年1月2日習近平的談話，引發台灣人民無法接受中國「九二共識」等同「一國兩制」的當下，朱前市長在日前依然鄉愿表達「九二共識就是一中」的相關主張，對於朱前市長的政治分數，相信國人都應該心裡都打好了分數。

張惇涵還表示，特別在美中貿易衝突的局勢下，更能顯現執政團隊這近三年來所進行的經濟結構轉型、建構內需市場，已經強化台灣經濟體質，也為台灣打下良好的經濟基礎，從台商回流今年提前達到2,500億目標，也從外資投資台灣都可看得出來。特別是目前正值5月報稅季節，今年的納稅人應該「非常有感」，多項的稅務減免措施，也反映出台灣經濟的好轉，而今年執政團隊會加速前瞻基礎建設計畫，並且持續擴大內需及基礎建設，支撐台灣經濟成長。

張惇涵表示，近來媒體的民調各式各樣，但各式各樣的民調都顯示，蔡政府的執政團隊的民調都在向上提升，這證明了執政經過了兩年多的艱辛期，執政的績效正開始展現。張惇涵並呼籲朱前市長，我們對於國民黨內部的初選事務不便評論，但盼望朱前市長不用因為自己的選情告急，就透過無端批評來刷存在感，每位政治人物的成績都有跡可循，當朱前市長一隻手指著別人的時候，其實四隻手指是指著自己。