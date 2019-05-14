LINE帳號重啟放「愛拚才會贏」？柯文哲如此妙答

2019-05-14 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲LINE官方帳號5月重新啟用，昨天首發影片就是柯唱「愛拚才會贏」，外界解讀這代表柯準備投入2020總統大選；對此柯文哲今天下午出席活動受訪，柯表示，那首是以前他在台大外科每次吃完飯，「要走的時候」，最後一首就是唱這首。

柯文哲今天下午出席北市商業處再造店家表揚暨徵選宣傳活動，受訪時被問到近日台北市長參選人丁守中的選舉無效之訴一審敗訴，若丁上訴會不會影響柯，但柯淡定回答「不會不會不會，為什麼會？」那個告訴，他常說，他連被告都不是，他是陪告，被告的是選委會，所以後來發現「不管告贏告輸，我們都沒有什麼主動權」。

有關柯LINE官方帳號重啟後，昨天釋出首部影片是「愛拚才會贏」，外界解讀是選舉用歌，別有用意；柯則回應「老實將，我會唱的閩南語歌也沒有幾首啊，那首是以前我在台大外科每次吃完飯，要走的時候，最後一首就是唱這首」。

外傳是柯的妻子陳佩琪贊助50萬才讓柯的官方LINE復活，媒體也追問柯是否想對陳說什麼？柯表示，要對他說啥？「哎呀...謝謝」。隨後柯也透過官方LINE坦言「讓我能繼續賴大家的幕後金主」是陳，同時向陳道謝。

媒體也問柯為何延攬前荷蘭大使周台竹當國際事務組副主委，柯說，他去年3月去歐洲剛好遇到周，「這叫相談甚歡」，周說覺得可以幫台北市的國際外交做些事情，他就說好啊，就來啊，大家一起努力。