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柯文哲選總統測試高雄人氣？ 旗山美濃18日行程曝光

2019-05-14 15:36聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

台北市長柯文哲本周南下高雄，18日將首度到旗山、美濃兩地參訪農業發展與拜會地方團體。相關人士透漏，柯文哲預定到美濃參觀油紙傘、野蓮、客家夥房、美濃窯，旗山行程則有兩處，預計參拜旗山天后宮與「旗農的店」，消息曝光後，不少地方人士期待柯P到訪，準備禮物致贈。

柯文哲是2020總統大選的可能人選之一，團隊月餘前著手規劃旗山與美濃兩地的參訪行程。18日上午，預計走訪野蓮田、油紙傘店家，11點到美濃農會與美濃博士學人協會等機構人員座談，中午到粄條街吃飯，下午參觀客家夥房與美濃在地窯業。

美濃行程結束後，柯文哲一行人轉往旗山天后宮參拜，並到旗山農會經營的商店參觀農特產品展售情況。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，基於農業推廣立場，樂於協助所有想認識或了解農業的人參訪美濃，農會只是出借場地給柯團隊舉辦座談會，不涉入政治議題。美濃博士學人協會秘書長古錦松表示，至少號召十名博士參與座談會，針對教育理念與社區扎根過程交換意見。

旗山天后宮表示，柯文哲首度來訪，上週消息曝光後，引起許多年輕人關注，柯預計在18日下午4點抵達天后宮，當天會準備媽祖神像畫軸致贈，替柯P量身打造紀念品。

台北市長柯文哲18日上午預計到美濃參觀野蓮田。圖／本報資料照
台北市長柯文哲18日上午預計到美濃參觀野蓮田。圖／本報資料照
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旗山農會經營的商舖，也在柯團隊安排的參訪行程上。記者徐白櫻／攝影
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柯文哲趕搭媽祖熱？旗山天后宮主祀媽祖，柯文哲18日將首度參拜。記者徐白櫻／攝影
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美濃柯文哲天后宮

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