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同婚專法協商 「防偽條款」有共識不採納

2019-05-14 15:21聯合報 記者陳熙文╱即時報導

立法院今（14日）上午針對同婚專法草案三版本進行朝野協商，多數條文保留，僅有第十...
立法院今（14日）上午針對同婚專法草案三版本進行朝野協商，多數條文保留，僅有第十二條、十七條、十八條、第二十一條、第二十五條，五條條文建議通過，而第八條「防偽條款」則建議不採納，不過由於各黨團未簽協商結論，今（14日）協商結果並無效力。 本報系資料照
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立法院今上午針對同婚專法草案三版本進行朝野協商，多數條文保留，僅有第十二條、十七條、十八條、第二十一條、第二十五條，五條條文建議通過，而第八條「防偽條款」則建議不採納，不過由於各黨團未簽協商結論，今日協商結果並無效力。立法院長蘇嘉全表示，周五表決前，各黨團仍可提出修正動議。立法院民進黨團幹事長管碧玲表示，今日協商感覺平順，雖然達成共識的條文不多，但朝野對於保障同性伴侶的權益有高度共識，沒有為難的意思。

立法院今日針對同婚專法草案，包括政院版「司法院釋字第七四八號施行法草案」、國民黨立委賴士葆版「公投第十二案施行法草案」，以及民進黨立委林岱樺版的「司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法草案」，三版本，召開朝野協商，完成一輪逐條討論，最後有五條條文「建議通過」，僅林岱樺版第八條條文「建議不採納」，其餘保留周五討論。

根據「司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法草案」第八條條文規定，「非出於為經營共同生活之目的，或非以成立具有親密性及排他性之永久結合關係之意思，而締結第二條關係者，其關係不成立。當事人之三親等內血親、檢察官、社會福利主管機關得訴請確認關係不成立，」又稱「防偽條款」，避免有假結婚的情況發生。

不過時代力量立委黃國昌認為，這是非常怪異的立法例，在法規設計與理論上，完全無法相容，歧視性與莫名其妙性太高。民進黨立委尤美女也說，全民可以盯著同性婚姻是否為假結婚，這完全違背人權自由，希望這條文不要通過。最後朝野協商決定第八條條文建議不採納。

而其他爭議條文，包括第二十條，是否允許同性伴侶中有一方收養他方親生子女，其中「親生」兩字釀爭議，恐讓原來單身時已收養子女的同志，反倒在結婚後，無法與配偶共同收養；另外，林岱樺版第二十六條「宗教條款」，有立委也認為恐變相鼓勵歧視。這些爭議條文最終全數保留到周五院會討論。

時代力量則提出增訂第二十七條，及第二十八條臨時修正動議，包括保障國人與外國人建立同志婚姻的權利，以及行政院應每兩年針對同性婚姻提出「經濟文化生活等與人權調查報告」。最後，針對時力第二十七條修正動議，蘇嘉全裁示予以保留；時代力量立委林昶佐則撤回增訂第二十八條，以防行政院提出類似報告，反而徒增同性伴侶的困擾。

時代力量假結婚同性婚姻

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