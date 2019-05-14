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大孝大樓案 黨產會再向國民黨追徵7億8275萬元

2019-05-14 15:04聯合報 記者王寓中╱即時報導

大孝大樓捲入不當黨產爭議。 （中央社資料照片）
大孝大樓捲入不當黨產爭議。 （中央社資料照片）
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行政院黨產會委員會議今天決議，針對國民黨以違反法令等悖於政黨本質及民主法治原則方式，取得台北巿愛國東路100號、102號大樓(大孝大樓)及其坐落土地並已移轉他人，向國民黨追徵其價額共計新台幣7億8,275萬8,715元。

黨產會表示，根據台北市政府國宅處於民國66年擬定之「台北市古亭區新隆里都市更新國宅興建計畫」，除興建國宅大樓外，另有興建辦公大樓15層1棟，即本案之「大孝大樓」。依計畫書規定本案應屬國民住宅之商業服務設施，建設完成後應依成本擬定底價，辦理「公開標售」。

黨產會調查，民國74年，台北市政府卻於該大樓尚未取得使用執照之際，逕行限定投標資格為「依法在中華民國領土內有不動產權利主體資格之非營利社團或政府機關」，且以整棟大樓辦理出售給中華民國民眾服務總社。78年至83年間，民眾服務總社再以買賣為由，申請將大孝大樓之建物及坐落土地所有權陸續登記給「中國國民黨中央委員會」，後再更名為「社團法人中國國民黨」，至於民眾服務總社對於有無取得買賣價金等事，皆未正面答覆，後續民眾服務總社也向內政部函告此交易實為借名標購。惟上開不動產產權中國國民黨已於91年以13億元出售給該黨黨營事業光華投資公司，再於93年間以14億5千萬元出售給瑞昇第一公司。

黨產會表示，尤有甚者，當時國民黨尚未登記為社團法人中國國民黨，並不符合該大樓及其坐落土地標案之投標資格，卻借用民眾服務總社名義投標，依法所投標單應為「無效」，而台北市政府國宅處、內政部卻未依法處置，甚且任由該黨完成所有權人變更登記，於法有違。此與當時台北市政府及中央政府均由國民黨執政、該黨享有執政優勢地位有關，進而使其取得大孝大樓及其持分土地，而享有此一不當取得財產之利益，實有違民主政治及實質法治國原則。

黨產會認定，國民黨取得大孝大樓及其持分土地，核屬黨產條例所稱之「不當取得財產」，惟相關產權幾經轉手後，原大孝大樓已遭拆除另為建案，故依黨產條例第6條第3項規定為追徵處分，依法應就該黨之其他財產追徵其價額。追徵價額之計算，依法以移轉時之價格為準，並應扣除該次交易繳納國庫之增值稅款等。

國民黨黨產北市

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