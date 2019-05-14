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前監事挺柯P 中市小英之友會聲明切割

2019-05-14 14:51聯合報 記者趙容萱╱即時報導

婦產科名醫、台中市小英之友會理事長李茂盛今天發表聲明，指台中市小英之友前監事游金隆日前受港媒訪問時，以中市小英之友會北區分會的名義公開挺台北市長柯文哲，他以游金隆沒有任本會職務，其個人言論不代表本會立場；被指的游金隆澄清，是港媒誤植，已去電要求更正，他去年議員選舉失利後已退出，不再涉及該會任何事務，他挺柯P，是認為素人參政可以擺脫兩黨包袱走出新格局。

民進黨總統初選有英德之爭各有支持者，李茂盛是台中市小英之友會理事長長兼國策顧問，力挺蔡；知名法醫高大成則力挺賴清德，賴每到台中，高大成都如影隨行，高大成認為賴較親民，蔡英文見面好幾次，始終不記得他是誰。

李茂盛今天透過茂盛醫院聲明，游金隆已在去年民進黨議員初選失敗後請辭該會監事及所屬分會長的各項職務，卻在受訪時以台中市小英之友會北區分會名義挺柯，明顯與該會力挺蔡英文總統的立場歧異，游金隆個人言論完全不代表該會立場，如再發生相同情事，不排除訴諸法律。

游金隆表示，他目前擔任勞工權益發展協會理事長，以及台中科技大學教師，支持柯P主要是他去年參選議員時已和柯P同框，沒有理有在此時不支持柯文哲。他以在學校教學經驗分析，柯文哲深獲年輕人認同，柯P是素人參政可以擺脫兩黨包袱走出新格局。

台中市小英之友會理事長李茂盛（如圖）今發表聲明，指前監事游金隆無擔任本會任何職務...
台中市小英之友會理事長李茂盛（如圖）今發表聲明，指前監事游金隆無擔任本會任何職務，游金隆個人言論不代表該會立場。圖／本報資料照片
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台北市長柯文哲（右二）日前拜訪台中審計新村，受到年輕人熱情歡迎。圖／本報資料畫面
台北市長柯文哲（右二）日前拜訪台中審計新村，受到年輕人熱情歡迎。圖／本報資料畫面
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柯P台中市柯文哲

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