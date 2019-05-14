【即時短評】總統府南遷？問題不在屁股在腦袋！

2019-05-14 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



總統府建築落成於1919年3月，今年滿100年，總統府在權力孤峰頂上看盡百年孤寂。百家爭鳴、狼煙四起，外界只關心誰是掌權者；多少年來江山易主、潮起潮落，唯一不變的就是這座百年紅磚建築始終屹立在紅塵浪裡。

高雄市長韓國瑜一席「總統在高雄上班」，讓這座百年建物又重登熱門話題。總統若到高雄辦公，牽動的不只是公署搬家，更重要的是權力南移；國家中樞跟著元首走，總統在哪裡，政治重心就在哪裡。

歷朝歷代的首都南遷，都是國家大事。不過，總統府南遷不是韓國瑜的天馬行空，前總統陳水扁主政時代就曾多次主張要將行政機關南移，南北平衡；2016年總統、立委大選，民進黨大獲全勝，當時的強勢諸侯就曾向蔡英文總統喊話，高雄市長陳菊、台南市長賴清德及台中市長林佳龍紛紛主張要求中央部會、立法院、甚至總統府南遷，為首都減壓。

賴清德曾說，為解決區域平衡問題，總統府應遷到台南，行政院與立法院遷到中部；讓北部成為經濟中心、中部為行政中心、台南為政治中心。過去的「總統府」就在台南，只是100多年前移到台北，遷回台南能帶動各地均衡發展。

諷刺的是，時任國民黨立院黨團書記長林德福表示，國家遷移行政中心是大工程，必須考慮行政與社會成本，目前全台有1/3人口集中雙北地區，驟然將政府重要的行政與立法部門南遷到人口較少的台南、中部，並不符合行政成本效益；中部與南部也分別設有行政院中部與南部辦公室，賴清德只因政治考量就主張遷移，非常不負責任。

如今，韓國瑜再度拋出總統府南遷議題，這次換民進黨酸言酸語。蔡英文總統酸韓先把質詢處理好；賴清德說，韓的說法是不會發生的假議題，因為明年總統大選，「韓國瑜贏不了我」。前後不到3年，換人當家就變成昨是今非、「逢韓必反」，民進黨也忘了自己曾經講過府院南遷、自經區等議題。