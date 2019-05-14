洪秀柱與汪洋會面談兩岸終極統一 民進黨籲：多吃鈣片

2019-05-14 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱。報系資料照 分享 facebook 針對國民黨前主席洪秀柱昨天和中國全國政協主席汪洋會面，暢談「兩岸終極統一」論，民進黨發言人李晏榕今天表示，洪秀柱如此大剌剌配合中共大談「一國兩制」，國民黨卻是全體禁聲，不當回事，宛如呼應中共消滅中華民國的行徑。

李晏榕指出，會後連前中國社會科學院台灣研究所所長周志懷都公開表明，洪秀柱這次訪中定位就是「民主協商和民主對話」，是中國落實「習五條」布局中的一環，即「探索『兩制』台灣方案」，等同逼迫台灣鎖在「一國兩制」的牢籠裡，洪秀柱卻沾沾自喜，大倡「兩岸終極統一論」，真是不可思議。

李晏榕表示，站在中共面前，國民黨人總是絕口不提台灣的民主自由體制、不向中共抗議對台軍事挑釁、不去抗議中國打壓台灣的國際空間，卻一味附和中共的統一論點。曾任中華民國立法院副院長的洪秀柱，置台灣人民的前途於何地？

李晏榕說，國民黨檯面上有意參選總統的候選人口口聲聲強調，要「保衛中華民國」，還把國旗戴在帽子上、摸著心口說「愛中華民國」，卻對洪秀柱這種危害中華民國生存的言論和行為置若罔聞，集體禁聲，難道這是全黨默許的？顯見、國民黨只敢在台灣國內大喊中華民國，面對中共卻自我審查，避談國號，表裡不一，尤此為甚。

李晏榕指出，汪洋日前在兩岸媒體人峰會如此露骨台灣媒體宣傳「一國兩制」，擺明洗腦台灣人民，威脅中華民國台灣的國家安全。試問國民黨其它總統候選人，你們都同意嗎？這一項攸關台灣國家生存的重大問題，國民黨總統初選候選人不該好好回答嗎？

李晏榕表示，至始至終，民進黨都在捍衛中華民國主權獨立的現狀、保衛台灣得來不易的民主自由體制。我們認為，對於強迫台灣與中國統一的各類手段，民進黨和台灣絶大多數民眾都無法接受。

李晏榕呼籲國民黨，面對中共，應該不時吃一些鈣片，有強健的膝蓋，站的時候才會挺拔、才會獲得國人的尊敬。