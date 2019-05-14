謝長廷感謝扁澄清報導：扁可沒作者想的那麼愚蠢和懦弱

2019-05-14 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



駐日代表謝長廷在臉書貼文感謝前總統陳水扁為他澄清長扁之爭相關報導。

謝長廷寫到，上報昨日有一篇專欄提到當年長扁之爭，提及他曾經向陳水扁要求「蘇貞昌不能比我更早當閣揆」云云。 其實，如果有這種對話，應該只有他跟阿扁知道，作者究竟躲在哪裡偷聽呢？或者他和阿扁有一人透露給他？

謝長廷說，作者文章力捧陳水扁，難免讓人連想是陳水扁說的，但陳水扁昨晚還是在臉書公開否認，可見陳水扁也沒有作者想的那麼愚蠢和懦弱。