同婚農地年金等爭議 綠委隨人顧性命

2019-05-14 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



同婚專法本周決戰立法院，但面對2020執政不力下的艱困的選情，有綠委選擇尊重地方民意走自己的路，提出堅持「婚姻定義一男一女」的對案，17日與政院版拚表決，其他包含督促行政院修法為農地工廠解套；修正《公務人員退休資遣撫卹法 》；三修《勞基法》；還有提案修《菸酒稅法》，調降菸稅並不再指定做為長照用途。在執政大船轉彎不夠快的情況下，綠委只能隨人顧性命。

在反同團體遊說及基層民意下，林岱樺提出《司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法》草案，林表示，提案是因自己中心思想，就是堅持婚姻定義一男一女，但也清楚同志夥伴需要法規的權利義務保障，她提到，去年底的公投是已有數字的民意，甚至也有基層向她陳情，「要民進黨不要支持同婚了。」

另外農地種工廠長年爭議，林岱樺、黃秀芳等人數月前向蘇揆反映農地工廠合法化問題，由政院提出《工廠管理輔導法》修法版本，引發環保團體質疑，讓農地工廠永久就地合法，過去被視為與環團站在一起的民進黨，也被環團批評竟訂出「毀農滅國」條款。

至於年金改革爭議，許多綠委也面臨龐大基層壓力，教師出身的立委許智傑就提案修正《公務人員退休資遣撫卹法 》，主張直接砍掉年改施行一年後，就不再發給年資補償金的落日條款。另外許也呼籲《勞基法》要三修，把加班時數上限修掉。