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允跟拍宣傳空勤挨轟 媒體人爆料：徐國勇請包公評理

2019-05-14 13:21聯合報 記者賴于榛╱即時報導

內政部空勤總隊日前南安小熊野放案引風波，直到部長徐國勇出面道歉才止住民眾怒火。但資深媒體人韋安在臉書爆料，保育並非空勤總隊份內工作，是熱心協助，且內政部和空勤總隊也根本沒有「業配」的宣傳預算項目，最後引發風波。

他還發文說，聽說徐國勇為此到雲林包公廟請包公評理。內政部則證實，部長在眾多的宗教行程內，的確有包公廟參拜的行程，但祈求內容不得而知。

南安小熊野放案因媒體登上空勤總隊直升機挨轟，讓徐國勇親上火線道歉，韋安臉書多次聲援，表示空勤總隊勤務以救人、救災為主，保育並非份內工作，內政部為了支持保育，才熱心協調空勤總隊支援。

韋安更舉出空勤在今年春節期間，來回在3600多公尺的高山救災滅火，一次次從日月潭直接汲水，再冒著極度危險，飛進高空濃煙中投水，徐國勇一直想找機會宣傳空勤同仁的辛勞，但南安小熊野放事件居然被罵翻。其實內政部和空勤總隊根本沒有「業配」的宣傳預算項目。

韋安說，徐國勇公親變事主，還爆料徐國勇專門跑到雲林包公廟請神明評理還公道。

至於徐國勇是否真的跑至雲林包公廟請神明評評理，記者求證內政部獲證徐國勇日前在眾多的宗教行程內，的確有包公廟參拜的行程，但祈求內容不清楚。

內政部表示原先空勤總隊在小熊野放過程是重要角色之一，希望在宣揚保育觀念之外，同時讓各界知道空勤值勤辛苦，才會供媒體拍攝，不過事先有告知要尊重動保團體的專業要求，整件事情處理上，溝通協調或有不完善的地方，內政部會檢討改進。

而業配一事，內政部也表示，部內和空勤總隊確實沒有「業配」的宣傳預算項目，沒有這件事。

空勤今年春節期間，來回在3600多公尺的高山救災滅火。圖／取自韋安臉書
空勤今年春節期間，來回在3600多公尺的高山救災滅火。圖／取自韋安臉書
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內政部空勤總隊徐國勇

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