韓國瑜曾提開採太平島石油 馬英九：但他現在忙總質詢

2019-05-14 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



前總統馬英九今天到東吳大學嚴家淦法學講座演講「三海（南海、東海、台海）和平與國際法」。有陸生提問，高雄市長韓國瑜在競選期間曾提出「開採太平島石油」政見，引發外界高度關注，問馬英九怎麼看？馬英九回，做是可以做，他也贊成，但時機還沒有到。馬說，韓現在忙著總質詢，應該沒時間想這個。

馬英九表示，對於韓國瑜主張要開發太平島，他也贊成，因為他原本對太平島的主張，就是變成低碳島，或是變成救難中心，提供漁民協助。

馬英九說，太平島附近也有石油和天然氣，不過還沒發現有足夠的資源。他說，現在不是只有石油和天然氣，還有一種「可燃冰」，就是冷凍後的天然氣，點燃之後一樣可以成為能源，現在日本跟大陸已經都掌握了開發的技術。

馬英九表示，韓國瑜說要開發石油天然氣，當然在他們考慮之內，不過地方爭議很多。他覺得，能夠先做的是在太平島，把飛行跑道延長，延長到2800公尺，可以停民航機，先發展觀光。也有很多人跟他建議，在太平島開國際會議。