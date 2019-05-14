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下屆總統在高雄上班 韓國瑜：達成「雙子城、雙首長」

2019-05-14 11:55聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市長韓國瑜上午在議會受訪。記者劉學聖／攝影
高市長韓國瑜上午在議會受訪。記者劉學聖／攝影
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高雄市韓國瑜昨首度鬆口說如選上總統，會在高雄上班。他今天受訪說，新的下一屆總統，如果真正要達到南北平衡，而不是嘴巴說的南北平衡；若下一屆總統在高雄上班，那整個政治重心，還有資源的挹注，會到南台灣來，就可以達到「雙子城」的發展概念，又有「雙首長」的概念。

不過，韓國瑜談話，被總統蔡英文酸先把質詢處理好。韓國瑜今天表示，蔡英文也沒回答他的問題，蔡的三不主義「不要中華民國、不接受九二共識、不願意台灣獨立」，這麼重要的問題，從來也沒有正式答覆。

韓國瑜說，建議蔡英文總統看他在議會答詢看完整版的，不要看剪接版，「我很多的答詢，5分鐘、10分鐘被剪接成幾秒鐘，顯然是不完整，如果蔡英文總統願意看完整版，就會知道每一次的詢答，我都是非常認真。」

韓國瑜並表示，蔡英文質疑他，但他問蔡英文的問題，她也沒有回答，「她的三不主義，我到現在也看不懂，已經過了好幾個月、快半年的時間，她從來沒有正式回答，三不主義是什麼？她不要中華民國、不接受九二共識、不願意台灣獨立。」

韓國瑜問蔡英文，「請問要帶2300台灣民眾何去何從？蔡英文總統到現在這麼重要的問題，從來沒有正式的答覆出來，我覺得她要思考一下。」

對於國民黨內總統初選問題，韓國瑜說，明天下午中央黨部提出提名特別辦法後，他會有他的表述，那他還是一樣是被動的，因為他是高雄市長，他要傾聽高雄市民的聲音，「等辦法通過之後，我再跟大家報告。」

韓國瑜昨接受媒體專訪指若選上總統，辦公室要設在高雄，但之前的總統南辦已撤除，回歸變成海洋局辦公室。韓國瑜說，辦公室隨時都可以找，這不是很困難的事，重點是觀念的轉換。

至於專訪表態是否為角逐2020大位起手式？韓國瑜說，「不是，是昨天新聞界問我，說高雄市民心裡面非常的憂慮，甚至無法接受市長跑了，我就接著這個話，告訴新聞界說，其實高雄市民這個憂慮是多餘的。」

韓國瑜說，他昨是說，假設是他韓國瑜選上總統，他在高雄上班，沒有離開高雄；假設是別人當總統，也願意來高雄上班，那這樣雙首長制、南北平衡的目標，就不是口號而已，是真正的行動。

韓國瑜蔡英文高雄市

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