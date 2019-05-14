影／批蔡政府執政無方 朱：還不如扁政府

2019-05-14 11:51 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 葉信菉 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫上午與黨團立委一起舉辦蔡政府執政總檢驗記者會，他批評蔡政府執政治國無方，只顧撿槍，只有「拚政治」、「反中恐中」、「意識形態」拿到一百分，但「拚經濟」、「國際空間」、「台灣安全」這三方面卻毫無作為，連扁政府都不如。