約小英去看海？馬英九：有些名嘴的腦袋不是很清楚

2019-05-14 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



前總統馬英九上午到東吳大學以「三海（南海、東海、台海）和平與國際法」為題演講，由國際法的角度再度審視台灣的海洋問題。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 前總統馬英九今天到東吳大學嚴家淦法學講座演講「三海（南海、東海、台海）和平與國際法」。馬英九說，他105年1月28日登太平島，當時蔡英文總統已經當選，他去太平島之前，曾經打電話邀蔡總統一起去，但是蔡總統婉拒。有名嘴還說他約蔡一起去看海，「我們有些名嘴的腦袋不是很清楚。」

馬英九說，他任期將屆的前一個月，他請海巡署與漁民一同去「沖之鳥礁」進行護漁作業，讓漁民從七天變四天就能滿載而歸。馬英九表示，他是「溫良恭儉、當仁不讓」，漁民的權益一定要給予保障。

在南海周邊各國互相角力、緊張情勢升溫之際，馬英九說，他在任時發表「南海和平倡議」，主張「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」。

談到南海的仲裁案，馬英九說，仲裁是國際間爭端解決的方式。菲律賓當時主張，南海諸島都不能構成國際法上的島嶼，因此2013年提出南海仲裁案，通知大陸仲裁意向，正式將南海爭端交付仲裁予仲裁法庭。2015年11月開庭時，菲律賓一直在講島嶼的主權問題。歷經三年半，仲裁判斷結果出爐，南海所有的島都不能算島。中共自始至終均無回應，認定非法，也不承認仲裁判斷。

馬英九表示，南海仲裁案認定太平島是「礁」不是「島」，「這個太過分了」，這樣的判決很偏頗。