被百萬小學堂質詢惹怒！網友：腦袋被驢踢才投林智鴻

2019-05-14 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



林智鴻在臉書上說明他的質詢用意，但遭網友怒批並說要罷免他。取自臉書 分享 facebook 高雄市長韓國瑜昨天到議會進行市政總質詢，民進黨高市議員林智鴻質詢時，一連準備了20多道題目，要韓國瑜作答，題目包括最北行政區、龍成宮拜哪尊神明、哪部電影來高雄取景等，惹來韓國瑜不滿批「我又不是小學生！」，網友揶揄有如「百萬小學堂」式的質詢，並灌爆林的臉書，有人反問林高雄有幾根電桿，有人說有發動罷免，有人說他不像黃捷是靠專業才爆紅。

林智鴻質詢時準備了20多道題目，包括高雄最北行政區、最南行政區、人口最少行政區、面積最大行政區、五甲龍成宮拜哪尊神明、哪部電影來高雄取景、在宅保母白天能收托幾名幼兒、警察受理報案程序等，均點名高市長韓國瑜作答，惹來韓國瑜不滿批「我又不是小學生！」

林智鴻在臉書上指出，他的質詢是以鳳山紋理作為出發點，是與專家學者請益討論彙整後，以五大方向切入論述鳳山自然風貌與人文薈萃的獨特性，請市府重視鳳山的規劃發展，而這樣的內容並未完整呈現於新聞報導畫面。

但網友紛上林智紅臉書怒批，問他全高雄市有幾根電線桿？請議員回答，也有人說自己腦袋是不是被驢踢了，當初怎麼會把票投給林智鴻，可悲鳳山，可憐鳳山。

也有網友說，黃捷是問專業的自經區才爆紅，林智鴻是問幾十題無關市政的問題，問完了也不會爆紅，只是凸顯想做秀想紅，問題好幼稚，可不可以問政一些有建社性的方向？林想紅到這種程度，明年一定要罷免他；也有人肯定議長的處置，認為議長説得很對，很經典，林打人3分，傷己7寸，為打臉人家，質詢這麼沒建設性的問題，完全沒有內容也沒有水準，「選你還不如我自己當議員」。

更有細心網友提出對林智鴻的期許，希望能質詢以下議題：

＊慶富案的進度，牽扯了多少人？

＊為什麼趙家寶逃了那麼多年前一陣子才被抓到，到底誰在支助他逃亡期間這幾年費用？

＊氣爆善款的更詳細細目，什麼時後才能真正交待清楚啊？為什麼律師費要這麼高？

為什麼一個看起來陰森的裝置藝術要3000多萬啊？

＊為什麼陳菊市長賣了好幾百筆土地，高雄還負債3000多億呢？

＊為什麼輕軌還沒完全搞好，車廂就先買進來了呢？那跟還沒買房子就先買好家俱有什麼兩樣？

＊為什麼你是破例被《高職等》9職等任用呢？

為什麼很多人都非常的努力，努力了幾十年，但也沒能像你一樣能破例被高職等任用？

問這些比較有幫助吧！