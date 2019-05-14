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蔡英文反擊韓國瑜：捍衛主權、民主自由我會勇敢站起來

2019-05-14 10:50聯合報 記者賴于榛╱即時報導

高雄市長韓國瑜13日指出蔡英文總統只有在權力鬥爭時才會強悍，蔡英文14日受訪時表示，她聽不懂權力鬥爭是什麼，她會在必要時候要清楚表達台灣人立場，跟權力鬥爭是沒有關係的，「遇到捍衛主權，捍衛民主自由的時候我會很勇敢站起來。」

蔡英文今出席「保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典」，會後受訪被問到韓國瑜拋出總統在高雄辦公、蔡英文只有在權力鬥爭時才強悍等議題。蔡總統表示，韓市長只是一句話，沒有講出後面很嚴肅的思考是什麼，因此對於總統在高雄辦公行政院長在台北一事不多做評論。

蔡英文也說，韓國瑜當選差不多才五個月，目前國民黨內部初選是家務事她不便評論，但可以理解韓國瑜的挑戰蠻高的，因為前二位市長包括謝長廷或是陳菊都做的滿好的，門檻很高，而韓國瑜目前最大的困難還是答詢時能否充分回答議員問題，建議應該先把市政處理好。

談到權力鬥爭，蔡英文則說，她聽不懂權力鬥爭是什麼，自己是在必要時候要清楚表達台灣人立場時，就會站起來堅定表達台灣人立場，過去幾年也很致力維持區域的和平穩定，從來也都不會是一個挑釁者，但是遇到捍衛主權，捍衛民主自由的時候她會很勇敢站起來，跟權力鬥爭是沒有關係的。

至於台北市長柯文哲批評蔡英文親美抗中戰略有問題，應該要選擇避戰。蔡英文則說，過去幾年對兩岸關係區域事務都很謹慎，從來不是挑釁者，國際也肯定我方處理這些事務得宜，是這個區域和平穩定的貢獻者，只要稍微注意國際情勢都可以理解這個道理，更知道國際對我方評價很正面，並要柯文哲如果對外交國際戰略有很有研究，可以先講一講「避戰」。

蔡英文總統。記者賴于榛／攝影
蔡英文總統。記者賴于榛／攝影
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