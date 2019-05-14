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蔡英文執政3周年 朱立倫：3個100分 3個0分

2019-05-14 10:34聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

蔡英文總統執政屆滿三周年，新北市前市長朱立倫今舉行「蔡英文執政三年總檢驗」記者會。朱指出，蔡政府執政以來政策跳票不斷，更批評蔡英文總統治國無方，只顧「撿槍」，這三年的成績單，有「三個100分，三個0分」。

朱立倫今邀請國民黨立委一同來檢驗蔡政府，朱立倫說，他跟國民黨立院黨團從今天開始，會一一針對蔡政府治國無方做出檢討，今天是第一場的總檢討。

朱立倫表示，蔡總統執政以來為了鞏固政權操弄意識形態，帶給台灣的只有族群激化，面臨治國無方的困境，只好炒短線，搶當「撿到槍」的網紅。在「拚政治」、「反中恐中」、「意識形態」拿到100分，但卻在「拚經濟」、「國際空間」、「台灣安全」三個方面全拿0分死當，明年若讓民進黨繼續執政，真不知還會如何惡搞台灣。

朱立倫說，蔡總統在政治、兩岸與經濟三個台灣最重要的立國基礎上迷失方向，讓台灣坐上一台失速列車衝向黑暗之中，這三年來讓台灣面臨著「三不」、「三高」與「五缺」的問題。三不代表政治不和諧、兩岸不穩定、經濟不成長；三高就是高房價、高空汙與在美中台關係中走一條高風險的道路；五缺則是在政府治理方面，缺規劃、缺協調、缺溝通、缺執行與缺效率。

「讓專業的朱立倫來」，朱說，內政方面他主張「推動民主深化工程」；兩岸外交主張「兩岸關係求同尊異，國際關係尊嚴務實」；經濟則主張「SMART TAIWAN智慧台灣，經貿樞紐」，分別是服務的政府、現代的法規、領先的願景、更新的建設、科技的應用。

朱立倫表示，為了讓台灣在明年扭轉民進黨製造的困局，也為了政治安定，他將建立總統赴立院「國情報告」的憲政慣例，並推動「恢復閣揆同意權」、「投票年齡降至18歲」與「國內不在籍投票」等民主深化工程；在兩岸關係方面，朱立倫強調，兩岸應該相互理解尊重，從「求同存異」，進一步走向「求同尊異」。他重申「三要、三中華與三作為」的主張。

朱立倫指出，蔡政府執政以來中華民國已損失了五個邦交國，過去能參與的國際組織也在民進黨上台後一再被拒於門外。他的外交政策主張是，兩岸在國際社會不是零和賽局，而是九二共識之下的合作關係。

此外，朱立倫表也說，民進黨政府用許多錯誤的資訊誤導大眾對於自經區的看法，而他主張的自經區有要很多的配套與審查措施，台灣已經是國際貿易的老鳥，對於WTO的規範有一套完整、成熟的稽查機制，曾經身為WTO談判團隊一員的蔡總統，卻故作無知，令人遺憾。

蔡英文總統執政屆滿3周年，新北市前市長朱立倫今舉行「蔡英文執政3年總檢驗」記者會...
蔡英文總統執政屆滿3周年，新北市前市長朱立倫今舉行「蔡英文執政3年總檢驗」記者會。記者劉宛琳／攝影
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