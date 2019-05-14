金援柯文哲LINE帳號重啟 「善心人士」原來是她！

2019-05-14 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲LINE＠官方帳號，獲得「善心人士」資助，昨天正式重新啟用，首發影片就是柯文哲高唱「愛拚才會贏」，引起不少網友熱議。如今傳出所謂的「善心人士」其實就是柯文哲的太太陳佩琪。

北市府副發言人柯昱安證實，資助柯文哲的官方Line＠帳號營運的「善心府外人士」，就是陳佩琪，目前每個月的營運費用約6至7萬元，因柯文哲無政黨、無基金會，且當初開設Line@帳戶時均未使用市府資源，因此只能「自掏腰包」。

實際上，陳佩琪「金援」柯文哲並非第一次，過去台北燈節透支2000萬元時，就曾傳出柯文哲向陳佩琪求援，希望拿出私房錢代繳，遭陳佩琪怒斥「乾脆離婚好了」。

儘管台北燈節透支求援遭拒，但去年九合一選舉期間，柯文哲為了籌募選舉經費，再度開口向陳佩琪求援，最後陳佩琪則是拿名下房子向銀行貸款2000萬元，協助打選戰；如今也是應柯文哲要求，先拿50萬元出來重啟line帳號，也被外界視為可能要選2020的前兆。