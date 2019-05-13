對國民黨缺乏愛與包容？ 韓國瑜：我是恨鐵不成鋼！

2019-05-13 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜強調愛與包容，但在提出5點聲明後，被認為似乎對國民黨不夠愛與包容，韓國瑜接受「關鍵時刻」專訪時說，他提出批判是恨鐵不成鋼。他並表示，他若選上總統在高雄上班，高雄市民會有不同想法，相信台南屏東也會提出下任總統到南部上班。

被質疑對國民黨不夠愛與包容，韓國瑜說，他提出批判是恨鐵不成鋼，不要誤會，國民黨再不改革、不培養人才、不提新論述等，會被選民唾棄。

韓國瑜說，他擊敗的對手是誰？是民進黨，他不會害國民黨，但民進黨培養人才，一批接一批，共產黨也是，「我們好像不培養人才，我當然著急，國民黨消滅只剩民進黨，是台灣之福嗎？完蛋了！」民進黨選上後，豺狼虎豹出動，吃完拍拍屁股就走，民進黨最對不起就是想過好生活的選民。

對於若黨內初選希望北中南辦辯論，要登記、繳錢，會去做嗎？韓國瑜說，周三通過提名特別辦法後，他會跟大家說明報告，他一樣一切尊重，並強調既有初選辦法，對市民不舒服，他也覺得不好，如黨要把他放入，做決定後，一切照規則。