柯文哲唱愛拚才會贏 朱立倫臉書分享「心事誰人知」

2019-05-13 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台北市長柯文哲LINE@官方帳號今天正式重新啟動，首發影片就是柯文哲唱的「愛拚才會贏」。新北市前市長朱立倫聽到柯文哲高歌一曲，表示他也想到了一首歌，於是在臉書分享了「心事誰人知」的MV影片。

心事誰人知歌曲全文：

心事若無講出來 有啥人會知

有時陣想欲訴出 滿腹的悲哀

踏入𨑨迌界 是阮不應該

如今想反悔 啥人肯諒解

心愛你若有了解 請你著忍耐