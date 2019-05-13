柯文哲唱愛拚才會贏 朱立倫臉書分享「心事誰人知」

相關新聞
韓國瑜鬆口接受徵召初選 國民黨：一種意願表達2019-05-13 22:05
企圖操控媒體！ Kolas譴責中國干擾台灣民主2019-05-13 21:39
怎麼看待蔡英文？ 韓國瑜：權力鬥爭時才強悍2019-05-13 22:33
防非洲豬瘟 蔡英文對米格魯喊話：繼續麻煩你們了2019-05-13 20:59
黨中央發通知 蔡賴陣營15日討論民調相關事宜2019-05-13 20:04
影／賴清德爬樹照 90歲伯母透露背後有段心酸故事2019-05-13 19:57
賴清德肥皂箱開講 本尊正經分身愛耍寶2019-05-13 19:14
民進黨：譴責韓國瑜拒絕議員答詢 違背民主價值2019-05-13 19:07
【重磅快評】果然國之勇者！論黨國一家的內政部長2019-05-13 18:35
交流協會前抗議日本欺壓中華民國 周錫瑋舉國旗帶頭衝2019-05-13 18:25
影／立院外交國防委員會空轉整天 主席宣布休會2019-05-13 17:58
國安局長不愛來立法院？ 國防召委蔡適應宣戰2019-05-13 17:56
【重磅快評】賴清德提自經區放大版 偷打蔡英文一巴掌2019-05-13 17:46
警方提供給許淑華的情資？ 警分局：沒提到紙袋與派2019-05-13 17:45
郭台銘會見吳敦義 堅持應舉辦初選2019-05-13 17:29
影／護釣魚台主權 周錫瑋怒飆粗口要日本天皇下跪！2019-05-13 17:25
蔡英文執政3年 朱立倫：明提檢驗說明及解決方案2019-05-13 16:56
排審情工法國安局長神隱？ 官員：重要公務出國2019-05-13 16:53
蔡英文：用高品質的台灣製造取代中國製造2019-05-13 16:52
抗議日佔釣魚台！ 周錫瑋衝日本交流協會爭漁權2019-05-13 16:04
影／抗議日本佔釣魚台 周錫瑋衝日本交流協會2019-05-13 15:45
公投修法／連署須附身分證影本 呂秀蓮：反民主、反人權2019-05-13 14:20
挺綠名醫 高大成、李茂盛宵夜會氣氛變調2019-05-13 14:19
6月宣布選總統？ 柯文哲：該準備就準備2019-05-13 14:08
柯文哲：總統應避戰 對蔡英文戰略存疑2019-05-13 14:06
影／對蔡英文兩岸戰略存疑 柯：總統最重要的是「避戰」2019-05-13 13:18
影／醫團挺台灣參與WHA 吳焜裕講到哽咽2019-05-13 12:50
柯文哲LINE@官方帳號首發影片出爐 這歌聲太魔性2019-05-13 12:46
呂秀蓮反對公投法修法 批附身分證反人權2019-05-13 12:39
2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷2019-05-13 12:38
影／呂副訪立院兩黨團 見林義雄人形看板笑稱錯亂2019-05-13 12:23
柯P、郭董先後來台中 盧秀燕：選總統只來拍照打卡沒用2019-05-13 11:51
立院初審通過 散播核子事故謠言致人於死可處無期徒刑2019-05-13 11:34
影／立委暨醫團籲全民均健 挺台灣參與WHA2019-05-13 11:25
康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀2019-05-13 11:24
一起吃了20多年宵夜 台中醫界綠營兩大老見面避談政治2019-05-13 11:14
六月宣布選總統？柯P：等天亮、下雨、敵軍進預定陣地2019-05-13 11:10
郭台銘主張「一中各表」 柯文哲：不講才是最高上策2019-05-13 10:54
影／柯文哲：總統最重要的是避戰2019-05-13 10:49
熱門文章
蔡英文想搭檔賴清德？謝龍介：可能殺出這個程咬金2019-05-13 12:17
殺雞用牛刀？我海巡艦配備火箭彈 世界最猛2019-05-13 15:09
康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀2019-05-13 11:24
首度鬆口選總統！ 韓國瑜：若當選會在高雄辦公2019-05-13 18:51
這是什麼力量 讓韓國瑜、蔡英文紅了眼眶動真情？2019-05-13 08:00
謝龍介預言韓國瑜若在總統初選出線 恐面臨這些問題2019-05-13 11:57
吳郭會3點聲明 郭台銘：初選納入手機民調、公開辯論2019-05-13 11:32
大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜2019-05-13 10:53
孫大千：守住韓國瑜防線 國民黨2020翻轉台灣關鍵2019-05-13 09:09
讚郭董兩岸論述 沈富雄：點出國民黨國王新衣式的困窘2019-05-12 22:41
鬆口願參選總統 韓國瑜：選上在高雄上班2019-05-13 19:47
林濁水：郭台銘居功厥偉 把韓國瑜經濟政策草包看透2019-05-13 09:09
昔挺韓今挺郭 楊秋興：如早知韓國瑜選總統不會支持他2019-05-13 20:07
2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷2019-05-13 12:38
中科院研發戰機對地攻擊裁判系統不力 空軍不求償了2019-05-13 12:31
抗議日佔釣魚台！ 周錫瑋衝日本交流協會爭漁權2019-05-13 16:04
郭台銘：過去幾十年我都是主帥 不適合當副手2019-05-13 11:39
川普對中國加稅 郭台銘：我沒資格跟人家做朋友2019-05-13 15:01
賴清德提自經島 與蔡英文不同調？2019-05-13 00:15
海巡艦艇火箭彈化 退將：學日本將海巡變第二海軍2019-05-13 16:54
郭台銘：川普不是好朋友 我們沒資格跟人家做朋友2019-05-13 12:21
吳郭會登場 郭台銘準備了禮物給吳敦義2019-05-13 10:11
載越多賺越多？ 成功嶺小黃後車廂「塞滿阿兵哥」2019-05-13 14:01
警方提供給許淑華的情資？ 警分局：沒提到紙袋與派2019-05-13 17:45
求學縫國旗在身上 黃偉哲：這一面旗是台灣最大公約數2019-05-13 10:21
三年打基礎 蔡總統：蓋房子再多給時間2019-05-13 00:41
政院版同婚專法拚本周三讀 過關有變數2019-05-13 01:01
被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉2019-05-13 10:41
再批蔡英文「親美抗中」 柯文哲：對她的戰略很存疑2019-05-13 10:49
【重磅快評】賴清德提自經區放大版 偷打蔡英文一巴掌2019-05-13 17:46
韓國瑜鬆口當選總統在高雄上班 鳳山行政中心已無空間2019-05-13 20:25
自經區會「洗產地」？學者：不可能隨便發生2019-05-13 11:28
郭台銘主張「一中各表」 柯文哲：不講才是最高上策2019-05-13 10:54
民進黨：譴責韓國瑜拒絕議員答詢 違背民主價值2019-05-13 19:07
美中貿易戰改變三角經濟？學者：別用國安當遮羞布2019-05-13 12:21
新聞眼／逢中必反 卡住台灣經濟發展契機2019-05-13 00:39
吳敦義戴不下國旗帽 郭台銘讚：頭大腦大2019-05-13 10:51
賴清德有苦難言？ 民主咖啡車啟動「分身」說出心裡話2019-05-13 16:18
霸氣沒了？郭台銘：我要多聽多看多學少說 謹言慎行2019-05-13 14:47
六月宣布選總統？柯P：等天亮、下雨、敵軍進預定陣地2019-05-13 11:10
留言