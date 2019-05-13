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黨中央發通知 蔡賴陣營15日討論民調相關事宜

2019-05-13 20:04聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨總統初選競爭激烈，黨中央今天發出會議通知，邀請蔡英文總統及行政院前院長賴清德陣營15日出席會議，討論政見發表會與民調相關事宜。對於外界關心蔡賴會是否有譜，民進黨新聞部主任丁允恭表示，要尊重五人小組協調安排，目前還沒有得知相關訊息。

蔡總統陣營發言人阮昭雄今天證實，已收到會議通知，將派代表出席，對於政見會與民調的意見，「進入協調之後再談」。

賴清德陣營發言人李退之受訪時也說，有收到會議通知，會派代表出席。至於民調方式，李退之說，希望按照原本公告機制走完，才符合運動家精神。

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