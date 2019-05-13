親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自經區各方爭議
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
同婚法立法對決
國土災難求解套
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

首度鬆口選總統！ 韓國瑜：若當選會在高雄辦公

【重磅快評】果然國之勇者！論黨國一家的內政部長

2019-05-13 18:35聯合報 主筆室

一年一度母親節，各部會紛紛在自己的臉書上發布文章，向天下媽媽們致敬。內政部於上周六發出的慶祝文，卻是一篇意有所指的「新詩圖卡」，拿高雄市長韓國瑜日前在議會對自經區議題的答詢，作為諷刺對象。最後問方的評語是：「呃…你真的是你媽親生的嗎？」

文章一出，從臉書留言看出，開罵者遠比叫好的人多。有網友批評，自己也不滿韓國瑜在議會的回答，但是內政部連母親節的紀念文章，都要趁機「打韓」，則更令人不滿。

內政部臉書的成名作，是今年初防制非洲豬瘟期間，發出一則以檢疫犬為主題的圖卡，強調「那些帶肉品闖關的，我會去找你，我會找到你」。當時擔任「小編」的替代役男，還對來訪媒體表示：官方臉書和個人粉絲團不一樣，有些嚴肅議題不宜用太輕佻的語氣討論。

幾個月下來，內政部臉書離「不輕佻」愈來愈遠，對於泛藍陣營的譏諷抨擊愈來愈明顯，而且愈來愈不限於內政部職掌的議題。如此「蛻變」，當然是上級的鼓勵甚至授意。面對外界批評，內政部長徐國勇表示，這只是小編的創意。次長陳宗彥話講得就更白：「有人要自己跳下來受到揶揄，這是他們自己過度聯想。」

內政部近日的另一則新聞則是，農委會野放小黑熊，由內政部空勤總隊的直升機載運，機上卻出現壹電視的主播與攝影師，全程拍攝，製作成獨家專題，甚至報導中還暴露了小熊的野放位置。徐國勇第一時間宣稱不知情，眼看群情洶洶，才在臉書公開道歉，宣稱原本是希望凸顯空勤總隊的辛勞，「一番美意卻因媒體安排不周延而造成後續問題」。

事情原本逐漸被淡忘，但是上周五（9日），壹電視的倫理委員會作出這則報導「不違反倫理」的裁決，並且大幅在自家新聞時段播出「全程還原報導」。但是當中卻提到，此項活動是「徐部長親自口頭邀請」！

這回的不打自招，儼然形同證實外界傳言：徐國勇接任政務官之前，是這位主播主持政論節目的固定來賓，因此投桃報李，利用空勤總隊載運小熊的機會，替老朋友爭取獨家報導，從而進一步深化彼此交情。只是沒料到，「獨家」玩過頭，反而惹上馬蜂窩，甚至還被「豬隊友」意外供出實情。

雖然說，「母親節臉書文」毀多於譽，小黑熊事件更讓內政部灰頭土臉。不過這也證實：內政部在徐部長的領導之下，確實勇猛精進，只要是有利於執政黨永續執政、或是有利於部長的事情，即使外界有嘲諷的噓聲，照樣行政一體，千萬人吾往之。

至於「行政中立」？那是什麼東西？誰說了算？可以吃嗎？

也因此，在蔡政府上任後就停辦的中樞祭祀鄭成功來台，果然也在今年徐部長任內恢復辦理。此舉引起當初促成「停祀」的政院發言人谷辣斯尤達卡（Kolas Yukata）大為不滿，只好在臉書以「個人身分」抨擊，這根本是黨國意識復辟。

不過國內道教界傳出，鄭成功將於年底接掌新任玉皇大帝，屆時將有數萬人參加的大規模祭典。考慮到宗親與道親的數量，以及對即將到來大選的可能影響，誰還會覺得「黨國意識型態」問題很大？

更甚至於，「黨國」一詞當中的「黨」，誰又確定非得是國民黨？

小黑熊事件讓內政部長徐國勇灰頭土臉，母親節臉書文也讓內政部毀多於譽。本報資料照片
小黑熊事件讓內政部長徐國勇灰頭土臉，母親節臉書文也讓內政部毀多於譽。本報資料照片
分享

內政部徐國勇
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

警方提供給許淑華的情資？ 警分局：沒提到紙袋與派

2019-05-13 17:45

【重磅快評】賴清德提自經區放大版 偷打蔡英文一巴掌

2019-05-13 17:46

國安局長不愛來立法院？ 國防召委蔡適應宣戰

2019-05-13 17:56

民進黨：譴責韓國瑜拒絕議員答詢 違背民主價值

2019-05-13 19:07

影／護釣魚台主權 周錫瑋怒飆粗口要日本天皇下跪！

2019-05-13 17:25

賴清德肥皂箱開講 本尊正經分身愛耍寶

2019-05-13 19:14

柯文哲強化國際事務 延攬周台竹入團隊

2019-05-13 18:39

交流協會前抗議日本欺壓中華民國 周錫瑋舉國旗帶頭衝

2019-05-13 18:25

影／立院外交國防委員會空轉整天 主席宣布休會

2019-05-13 17:58

郭台銘會見吳敦義 堅持應舉辦初選

2019-05-13 17:29

蔡英文執政3年 朱立倫：明提檢驗說明及解決方案

2019-05-13 16:56

排審情工法國安局長神隱？ 官員：重要公務出國

2019-05-13 16:53

蔡英文：用高品質的台灣製造取代中國製造

2019-05-13 16:52

抗議日佔釣魚台！ 周錫瑋衝日本交流協會爭漁權

2019-05-13 16:04

影／抗議日本佔釣魚台 周錫瑋衝日本交流協會

2019-05-13 15:45

公投修法／連署須附身分證影本 呂秀蓮：反民主、反人權

2019-05-13 14:20

挺綠名醫 高大成、李茂盛宵夜會氣氛變調

2019-05-13 14:19

6月宣布選總統？ 柯文哲：該準備就準備

2019-05-13 14:08

柯文哲：總統應避戰 對蔡英文戰略存疑

2019-05-13 14:06

影／對蔡英文兩岸戰略存疑 柯：總統最重要的是「避戰」

2019-05-13 13:18

影／醫團挺台灣參與WHA 吳焜裕講到哽咽

2019-05-13 12:50

柯文哲LINE@官方帳號首發影片出爐 這歌聲太魔性

2019-05-13 12:46

呂秀蓮反對公投法修法 批附身分證反人權

2019-05-13 12:39

2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷

2019-05-13 12:38

影／呂副訪立院兩黨團 見林義雄人形看板笑稱錯亂

2019-05-13 12:23

柯P、郭董先後來台中 盧秀燕：選總統只來拍照打卡沒用

2019-05-13 11:51

立院初審通過 散播核子事故謠言致人於死可處無期徒刑

2019-05-13 11:34

影／立委暨醫團籲全民均健 挺台灣參與WHA

2019-05-13 11:25

康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀

2019-05-13 11:24

一起吃了20多年宵夜 台中醫界綠營兩大老見面避談政治

2019-05-13 11:14

六月宣布選總統？柯P：等天亮、下雨、敵軍進預定陣地

2019-05-13 11:10

郭台銘主張「一中各表」 柯文哲：不講才是最高上策

2019-05-13 10:54

影／柯文哲：總統最重要的是避戰

2019-05-13 10:49

再批蔡英文「親美抗中」 柯文哲：對她的戰略很存疑

2019-05-13 10:49

被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉

2019-05-13 10:41

影／國安局長請假未出席 召委拂袖而去

2019-05-13 10:25

求學縫國旗在身上 黃偉哲：這一面旗是台灣最大公約數

2019-05-13 10:21

國安局：不需要共產國家告訴台灣媒體怎麼做

2019-05-13 10:06

綠委提案提高在台從事間諜刑度 堅持國安局長須列席

2019-05-13 09:54
看更多

熱門文章

蔡英文想搭檔賴清德？謝龍介：可能殺出這個程咬金

2019-05-13 12:17

康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀

2019-05-13 11:24

這是什麼力量 讓韓國瑜、蔡英文紅了眼眶動真情？

2019-05-13 08:00

殺雞用牛刀？我海巡艦配備火箭彈 世界最猛

2019-05-13 15:09

謝龍介預言韓國瑜若在總統初選出線 恐面臨這些問題

2019-05-13 11:57

吳郭會3點聲明 郭台銘：初選納入手機民調、公開辯論

2019-05-13 11:32

大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜

2019-05-13 10:53

孫大千：守住韓國瑜防線 國民黨2020翻轉台灣關鍵

2019-05-13 09:09

讚郭董兩岸論述 沈富雄：點出國民黨國王新衣式的困窘

2019-05-12 22:41

林濁水：郭台銘居功厥偉 把韓國瑜經濟政策草包看透

2019-05-13 09:09

2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷

2019-05-13 12:38

首度鬆口選總統！ 韓國瑜：若當選會在高雄辦公

2019-05-13 18:51

郭台銘：過去幾十年我都是主帥 不適合當副手

2019-05-13 11:39

中科院研發戰機對地攻擊裁判系統不力 空軍不求償了

2019-05-13 12:31

賴清德提自經島 與蔡英文不同調？

2019-05-13 00:15

抗議日佔釣魚台！ 周錫瑋衝日本交流協會爭漁權

2019-05-13 16:04

吳郭會登場 郭台銘準備了禮物給吳敦義

2019-05-13 10:11

郭台銘：川普不是好朋友 我們沒資格跟人家做朋友

2019-05-13 12:21

載越多賺越多？ 成功嶺小黃後車廂「塞滿阿兵哥」

2019-05-13 14:01

川普對中國加稅 郭台銘：我沒資格跟人家做朋友

2019-05-13 15:01

求學縫國旗在身上 黃偉哲：這一面旗是台灣最大公約數

2019-05-13 10:21

政院版同婚專法拚本周三讀 過關有變數

2019-05-13 01:01

被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉

2019-05-13 10:41

三年打基礎 蔡總統：蓋房子再多給時間

2019-05-13 00:41

王金平聲援郭台銘：我和他都是中華民國派

2019-05-12 19:59

再批蔡英文「親美抗中」 柯文哲：對她的戰略很存疑

2019-05-13 10:49

郭台銘主張「一中各表」 柯文哲：不講才是最高上策

2019-05-13 10:54

新聞眼／逢中必反 卡住台灣經濟發展契機

2019-05-13 00:39

海巡艦艇火箭彈化 退將：學日本將海巡變第二海軍

2019-05-13 16:54

吳敦義戴不下國旗帽 郭台銘讚：頭大腦大

2019-05-13 10:51

民進黨五人小組見面了 卓榮泰：談談該做的工作

2019-05-12 20:30

六月宣布選總統？柯P：等天亮、下雨、敵軍進預定陣地

2019-05-13 11:10

自經區會「洗產地」？學者：不可能隨便發生

2019-05-13 11:28

美中貿易戰改變三角經濟？學者：別用國安當遮羞布

2019-05-13 12:21

警方提供給許淑華的情資？ 警分局：沒提到紙袋與派

2019-05-13 17:45

霸氣沒了？郭台銘：我要多聽多看多學少說 謹言慎行

2019-05-13 14:47

郭台銘批賴清德：麻煩製造者 已被邊緣化

2019-05-13 00:58

影／賴清德訪日返國 大批支持者接機

2019-05-12 23:09

同婚子女的父母欄 填「父、養父」或「母、養母」

2019-05-13 01:26

賴清德火力全開 砲轟韓國瑜完全不懂自經區

2019-05-13 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top