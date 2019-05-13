【重磅快評】果然國之勇者！論黨國一家的內政部長

2019-05-13 18:35 聯合報 主筆室



一年一度母親節，各部會紛紛在自己的臉書上發布文章，向天下媽媽們致敬。內政部於上周六發出的慶祝文，卻是一篇意有所指的「新詩圖卡」，拿高雄市長韓國瑜日前在議會對自經區議題的答詢，作為諷刺對象。最後問方的評語是：「呃…你真的是你媽親生的嗎？」

文章一出，從臉書留言看出，開罵者遠比叫好的人多。有網友批評，自己也不滿韓國瑜在議會的回答，但是內政部連母親節的紀念文章，都要趁機「打韓」，則更令人不滿。

內政部臉書的成名作，是今年初防制非洲豬瘟期間，發出一則以檢疫犬為主題的圖卡，強調「那些帶肉品闖關的，我會去找你，我會找到你」。當時擔任「小編」的替代役男，還對來訪媒體表示：官方臉書和個人粉絲團不一樣，有些嚴肅議題不宜用太輕佻的語氣討論。

幾個月下來，內政部臉書離「不輕佻」愈來愈遠，對於泛藍陣營的譏諷抨擊愈來愈明顯，而且愈來愈不限於內政部職掌的議題。如此「蛻變」，當然是上級的鼓勵甚至授意。面對外界批評，內政部長徐國勇表示，這只是小編的創意。次長陳宗彥話講得就更白：「有人要自己跳下來受到揶揄，這是他們自己過度聯想。」

內政部近日的另一則新聞則是，農委會野放小黑熊，由內政部空勤總隊的直升機載運，機上卻出現壹電視的主播與攝影師，全程拍攝，製作成獨家專題，甚至報導中還暴露了小熊的野放位置。徐國勇第一時間宣稱不知情，眼看群情洶洶，才在臉書公開道歉，宣稱原本是希望凸顯空勤總隊的辛勞，「一番美意卻因媒體安排不周延而造成後續問題」。

事情原本逐漸被淡忘，但是上周五（9日），壹電視的倫理委員會作出這則報導「不違反倫理」的裁決，並且大幅在自家新聞時段播出「全程還原報導」。但是當中卻提到，此項活動是「徐部長親自口頭邀請」！

這回的不打自招，儼然形同證實外界傳言：徐國勇接任政務官之前，是這位主播主持政論節目的固定來賓，因此投桃報李，利用空勤總隊載運小熊的機會，替老朋友爭取獨家報導，從而進一步深化彼此交情。只是沒料到，「獨家」玩過頭，反而惹上馬蜂窩，甚至還被「豬隊友」意外供出實情。

雖然說，「母親節臉書文」毀多於譽，小黑熊事件更讓內政部灰頭土臉。不過這也證實：內政部在徐部長的領導之下，確實勇猛精進，只要是有利於執政黨永續執政、或是有利於部長的事情，即使外界有嘲諷的噓聲，照樣行政一體，千萬人吾往之。

至於「行政中立」？那是什麼東西？誰說了算？可以吃嗎？

也因此，在蔡政府上任後就停辦的中樞祭祀鄭成功來台，果然也在今年徐部長任內恢復辦理。此舉引起當初促成「停祀」的政院發言人谷辣斯尤達卡（Kolas Yukata）大為不滿，只好在臉書以「個人身分」抨擊，這根本是黨國意識復辟。

不過國內道教界傳出，鄭成功將於年底接掌新任玉皇大帝，屆時將有數萬人參加的大規模祭典。考慮到宗親與道親的數量，以及對即將到來大選的可能影響，誰還會覺得「黨國意識型態」問題很大？