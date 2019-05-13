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首度鬆口選總統！ 韓國瑜：若當選會在高雄辦公

交流協會前抗議日本欺壓中華民國 周錫瑋舉國旗帶頭衝

2019-05-13 18:25聯合報 記者翁浩然╱即時報導

爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋今天下午邀集民眾到日本台灣交流協會台北事務所前，抗議日本侵占中華民國釣魚台等欺壓行為，周與其他人還跨過突破警方外圍封鎖人牆，在台北事務所大樓前廣場高舉巨幅國旗，周也要求日本針對台灣慰安婦等歷史事件道歉，但最後協會未有人出面接抗議書，周也揚言下一次會帶更多人來抗議，隨後宣布解散。

今天中午左右，協會台北事務所前就聚集約百名抗議民眾，針對釣魚台主權、漁民漁權及慰安婦人權、核食等議題進行抗議，而舉辦這場「抗議日本欺壓台灣」的周錫瑋則約下午1點40分到場，並向警方喊話，要警方別阻擋、留一條路，不過警方仍於下午2點7分首次舉牌警告集會抗議的行為已違法。

在周表示要進入台北事務所大樓前廣場的管制區後，警方則築起人牆嘗試阻擋，大樓鐵捲門也拉下；周與抗議民眾則與維安警員起口角、發生推擠；而周與部分抗議人士最後仍跨過路障進入管制區，並於廣場高舉巨幅國旗揮舞。

周錫瑋表示，他今天與許多愛國同胞針對4點進行抗議，包含釣魚台主權、漁民漁權，而日本賠償韓國慰安婦且道歉，對台灣卻還沒有；WTO判韓國可基於國民健康安全不進口日本核食，日本卻還要強迫把核食賣到台灣等不合理的情況；他希望日本人道歉、賠償，歸還中華民國國土、漁權及主權。

周錫瑋受訪也說，日本人還是不接受他們的抗議書，「我們還會再來」，直到協會接受抗議並回去與日本政府好好商量如何妥善解決這些事，「否則我們在每個地方都會向日本人抗議、抗爭到底。」

媒體也問2020總統大選，周錫瑋的黨內初選競爭對手郭台銘向黨主席吳敦義提到要舉辦辯論會一事；周回應，只有人民認為可以了解國民黨每一位參選人的政見、能力、理想、目標及作為，他認為都應該做，有應擴大做，於全台各地辦政見發表與辯論。

周錫瑋也說，這個時代也應該納入手機民調，重要的是，他希望民調由黨中央採公開方式自己來做，抽樣樣本也是現場抽樣，過程要公平公正；至於高雄市長韓國瑜，在此階段則事被動參與，若由黨中央邀請，在周末進行應該是沒問題的。

爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋今天下午邀集民眾到日本台灣交流協會台北事務所...
爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋今天下午邀集民眾到日本台灣交流協會台北事務所前，抗議日本侵占中華民國釣魚台等欺壓行為，周也闖入管制區內。記者翁浩然／攝影
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爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋今天下午邀集民眾到日本台灣交流協會台北事務所...
爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋今天下午邀集民眾到日本台灣交流協會台北事務所前，抗議日本侵占中華民國釣魚台等欺壓行為，周也闖入管制區內，高舉巨幅國旗。記者翁浩然／攝影
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爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋今天下午邀集民眾到日本台灣交流協會台北事務所...
爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋今天下午邀集民眾到日本台灣交流協會台北事務所前，抗議日本侵占中華民國釣魚台等欺壓行為。記者翁浩然／攝影
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周錫瑋核食釣魚台
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