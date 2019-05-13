國安局長不愛來立法院？ 國防召委蔡適應宣戰

2019-05-13 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今天排審國家情報工作法修正草案，但國安局長彭勝竹未出席，國安局發新聞稿強調曾請假。但排審此案的召委蔡適應細數彭未出席立法院的紀錄，指彭勝竹本會期到立法院備詢僅一次，缺席四次。對彭勝竹未經同意請假就缺席會議，他表示遺憾。

委員會排審國家情報工作法修正草案，內容研議提高外國勢力、境外敵對勢力或因工作人員在台從事情報工作的刑度，但局長彭勝竹未出席，被批評逃避監督，不尊重立法院。召委蔡適應因此停開會議，堅持要彭出席備詢。

國安局下午為此發出新聞稿表示，一向尊重並遵照立法院規定，皆由彭勝竹親自出席國安局業務報告、預算報告及預算朝野協商等立法院外交及國防委員的議程。

國安局還指出，國安局尊重立法院外交及國防委員會所安排的專案報告及考察行程，但彭勝竹因重要公務及專案任務等奉核定行程而未能親自出席，皆按規定提出請假申請，並指派專責副局長出席，絕無不尊重國會的情事。

針對國安局今日發表的聲明，蔡適應表示，今日排審情工法與特勤條例修正，都有行政院版本，因此首長出席會議是義務，也是慣例。本會期外交及國防委員會連續四次邀請彭局長前來備詢，但「不巧」都無法出席，曾經更改為考察、請副局長代為出席，甚至更改議程，彭勝竹本會期真的到會備詢僅一次。

蔡適應說，議程安排的慣例，都會口頭先請部會首長預留時間，若真有重要公務，在議程安排上都不會勉強，此次議程安排也是循往例辦理，上週一就有請國安局預留局長時間，但直到上週五下班前，才接到國安局臨時以電話告知局長出國。