國安局長不愛來立法院？ 國防召委蔡適應宣戰
立法院外交及國防委員會今天排審國家情報工作法修正草案，但國安局長彭勝竹未出席，國安局發新聞稿強調曾請假。但排審此案的召委蔡適應細數彭未出席立法院的紀錄，指彭勝竹本會期到立法院備詢僅一次，缺席四次。對彭勝竹未經同意請假就缺席會議，他表示遺憾。
委員會排審國家情報工作法修正草案，內容研議提高外國勢力、境外敵對勢力或因工作人員在台從事情報工作的刑度，但局長彭勝竹未出席，被批評逃避監督，不尊重立法院。召委蔡適應因此停開會議，堅持要彭出席備詢。
國安局下午為此發出新聞稿表示，一向尊重並遵照立法院規定，皆由彭勝竹親自出席國安局業務報告、預算報告及預算朝野協商等立法院外交及國防委員的議程。
國安局還指出，國安局尊重立法院外交及國防委員會所安排的專案報告及考察行程，但彭勝竹因重要公務及專案任務等奉核定行程而未能親自出席，皆按規定提出請假申請，並指派專責副局長出席，絕無不尊重國會的情事。
針對國安局今日發表的聲明，蔡適應表示，今日排審情工法與特勤條例修正，都有行政院版本，因此首長出席會議是義務，也是慣例。本會期外交及國防委員會連續四次邀請彭局長前來備詢，但「不巧」都無法出席，曾經更改為考察、請副局長代為出席，甚至更改議程，彭勝竹本會期真的到會備詢僅一次。
蔡適應說，議程安排的慣例，都會口頭先請部會首長預留時間，若真有重要公務，在議程安排上都不會勉強，此次議程安排也是循往例辦理，上週一就有請國安局預留局長時間，但直到上週五下班前，才接到國安局臨時以電話告知局長出國。
立法院外交國防委員會召集委員蔡適應針對今天外交及國防委員會排定的議程，國安局長彭勝竹未經同意請假就缺席會議，蔡適應表示相當遺憾。對今日未進行的議程，蔡適應表示會再擇期排審，希望彭勝竹能妥善安排時間，履行到立法院備詢的義務。
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