【重磅快評】賴清德提自經區放大版 偷打蔡英文一巴掌

2019-05-13 17:46 聯合報 主筆室



告別東灜，回到台灣初選戰場的行政院前院長賴清德並沒有為自己創造多少參選優勢，關於最火熱的自經區話題，他不敢和蔡英文不同調，但卻提出自經區的加強版，有如偷偷打了蔡英文一巴掌，也讓蔡政府亂了陣腳。

高雄市長韓國瑜日前喊出自經區，總統蔡英文率先帶頭反對，蔡政府上下一致，砲火密集又猛烈；賴清德返國後也不想錯過這個熱鬧，但他砲轟韓國瑜不懂自經區後，接著又對他在閣揆任內提出的「自由經濟島」極為得意，讓綠營不禁傻眼。

事實上，外界看來，賴清德提的自經島不過是自經區的加強版、放大版而已，難怪藍委李彥秀見狀要說，這時朝野應該有共識了，請民進黨就別糾結在「洗產地」的假議題上。

這確實有點吊詭，賴清德提出「自由經濟島」，自吹自擂說是如何的好，卻批高雄市長韓國瑜不懂自經區，國民黨支持自經區是選舉利益考量，韓國瑜如要為高雄拚經濟就要趕緊下功夫去了解 ；顯然，賴清德沒把前後理順，如果賴清德之前都做過的事，現在蔡政府有什麼立場反對韓國瑜來做？

賴清德的唐突，搞得蔡政府不知如何接下文，不禁讓人認為，賴清德只是蓄意藉韓來打蔡，批韓不了解自經區，顯然也罵蔡英文沒有做功課，這一陣子批韓國瑜的自經區也是選舉利益考量。

當然，賴清德也發現這事兒有點不對勁，今天又補充說明，指他的自由經濟島與蔡英文總統沒有什麼不同，沒想到這畫蛇添足的說明又打了蔡英文一巴掌，蔡回也不是，不回也不是，如果回敬賴清德，難免被質疑難道過去總統府與行政院不同調？蔡不必為行政院施政背書？如果不回，又好像坐實最近一陣打韓的確是沒道理，蔡政府整個處於極度尷尬之中。