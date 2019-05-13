郭台銘會見吳敦義 堅持應舉辦初選

2019-05-13 17:29 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



郭台銘堅持舉辦初選！ 前鴻海董事長郭台銘13日前往國民黨中央黨部與主席吳敦義會面。 會談後郭台銘表示，他在會談中向吳敦義表達了堅持應舉辦初選的立場，而他也自認為以經濟專業而言，他是最適合代表國民黨角逐總統的人選。

國旗帽伴手禮

郭台銘步入國民黨大樓時立刻被記者團團包圍，但他不願先回答記者提問，而是表示他有一些書面的建言要當面唸給吳敦義聽，一切問題等會面結束後再向記者報告。他同時帶了一頂國旗帽當作要給吳敦義的伴手禮。在郭台銘要上電扶梯時，他也戴上了自己的國旗帽，然後轉身向在場的記者舉手敬禮。

兩人約談了一小時後，郭台銘接受媒體採訪時表示，他向吳敦義主要表達有三點建議：1.一定要舉辦黨內初選，2.參考民進黨把手機民調納入初選制度，3.一定要舉辦公開性質的政見發表會、辯論會或是公開答辯，讓所有參選人接受媒體及公民代表提問。

自認最適合人選

針對國民黨預定舉辦的北中南三場政見發表會，郭台銘建議一定要把經濟議題納入討論範疇，台灣經濟極度仰賴外貿，這也是為何他在相關政見上都主打「國際盃」。而最近沸沸揚揚的自經區議題，他認為不管是自經區還是FTA，最重要的還是要讓台灣走出國際，也因此他相信以這方面專業來講，他是最適合的總統人選。

日前郭台銘因為「一中各表是中華人民共和國與中華民國」的言論，遭到黨內人士如朱立倫、洪秀柱等抨擊，也因此外界關注是否在會談中吳敦義有特別與郭台銘談到此事，對此，郭台銘表示，會中並沒有特別討論此事，而他對於一中各表的看法，未來會在政界發表會中提出更完整的論述。

有媒體提問，若初選最後是其他候選人出線，是否會接受邀請擔任副手，郭台銘表示，他的個性適合當決策者，而非參謀，因此他不會考慮副手，但仍會發揮自己所長貢獻台灣。

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