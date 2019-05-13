挺人權不分朝野 呂秀蓮：公投不犯隱私

2019-05-13 17:24 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



呂秀蓮13日分別拜會國、民黨團，呼籲不分朝野捍衛人權、反對修法。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

要公投不要給身分證！前副總統呂秀蓮表態反對行政院版公投法修正草案，13日分別拜會國、民兩黨黨團，要求挺人權不分朝野，行使憲法賦予人民的公投權不能侵犯個人隱私權。

反政院版公投法

13日呂秀蓮由國家展望文教基金會前董事長施正鋒陪同下，拜訪國、民黨團，遞送給立委信函。呂秀蓮表示，政院版公投法修正草案中，提案人及連署人應附國民身分證影本，是侵犯個人隱私及公民投票權，阻撓直接民主的實踐。呼籲立委不分朝野，都應秉持尊重憲法及維護人權的立場共同反對修法。

針對記者提問是否要求立院退回政院版本，呂秀蓮回應，不相信身為人權律師的蘇貞昌會拍板通過侵犯人權的公投法修法草案，她還說，必要時會親自請教蘇院長。在場的立委管碧玲則說，過去曾與呂秀蓮參與許多人權行動，會幫忙轉達呂秀蓮的意見給黨團，她也相信，修法過程一定會透明公開。

呂：有違比例原則

行政院增列的理由為防止連署偽造、因總統副總統選罷法規定，無黨籍候選人連署書應附身分證影本。但呂秀蓮指出，連署如有偽造不實，依公投法予以刪除即可，如涉嫌偽造文書則已有刑法懲處，怎能因少數人之故意過失而「懲罰」全國18歲以上之國民？她認為修法有違比例原則。

「以為到了民進黨團。」呂秀蓮與民進黨團會後隨即拜訪國民黨團，國民黨團辦公室擺放林義雄與蔡同榮看板，呂秀蓮開玩笑說：以為到了民進黨團。立委江啟臣表示，公投權和隱私權不應淪為二選一的選擇。雙方閉門會議後，江啟臣也透露，呂秀蓮贊成國民黨團上周的杯葛行動。

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