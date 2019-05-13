排審情工法國安局長神隱？ 官員：重要公務出國

2019-05-13 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今天排審國家情報工作法修正草案，研議提高外國勢力、境外敵對勢力或因工作人員在台從事情報工作的刑度，但局長彭勝竹未出席，被批評逃避監督，不尊重立法院。國安官員透露，彭勝竹因重要公務出國，上周五曾送假單至立法院。

立法院外交及國防委員會上午審查「國家情報工作法第三條條文修正草案」等草案，民進黨立委蔡適應等人提案修法，大幅提高將外國勢力、境外敵對勢力或因工作人員在台從事情報工作的刑度。但備詢的國家安全局長彭勝竹請假未到，由副局長柯承亨列席，會議主席蔡適應則說他並未准假，宣布將會議暫停，堅持要求彭必須親自出席。國民黨立委江啟臣則說，這是逃避監督，不尊重立院。

國安局下午為此發出新聞稿表示，一向尊重並遵照立法院規定，皆由彭勝竹親自出席國安局業務報告、預算報告及預算朝野協商等立法院外交及國防委員會的議程。

國安局指出，國安局尊重立法院外交及國防委員會所安排的專案報告及考察行程，但彭勝竹因重要公務及專案任務等奉核定行程而未能親自出席，皆按規定提出請假申請，並指派專責副局長出席，絕無不尊重國會的情事。

官員說，國安局上周五曾將彭勝竹請假單送至立法院。