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蔡英文：用高品質的台灣製造取代中國製造

2019-05-13 16:52聯合報 記者丘采薇╱即時報導

總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統今天下午接見「中華民國工業區廠商聯合總會」，強調政府會當工業區廠商最好的後盾，也歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

蔡總統也表示，最近美中貿易戰的局勢，衝擊了全球的經濟。不過，台灣經濟基礎非常穩固，中小企業更是以靈活和強韌聞名於國際。只要持續升級產業、布局全球，她有信心，台灣反而可以把握機會，張開雙手歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

蔡總統也指出，現在回來投資的台商一波接著一波，今年截至目前為止，總投資額已經突破2500億元，五個月就達成年度目標。這表示，接下來各個工業區，將會陸續迎接新廠商進駐，工業區廠商聯合總會也會越來越茁壯。期勉所有廠商好朋友與政府一起把握時機，加緊投資，一起來拚經濟。

蔡總統指出，去年台灣全年製造業產值達到新台幣14兆391億元，年成長6.49%。這些正面的數據是政府和所有工業區的廠商好朋友們，一起拚出來的好成績。不只整體數據表現好，這陣子，透過許多產業行程，實地見證台灣製造業的競爭力。從聖誕裝飾、電子遊戲機台到機車外銷，事實證明，全世界都可以是台灣的客戶。

蔡總統也說，在好成績的背後，她要特別謝謝工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻持續關切產業園區的公共議題。包括企業投資五缺、容積提升、廠房升降設備檢查等議題，總會都提出許多建議，也協助政府保持跟廠商之間的良好溝通。

蔡總統提到，上月行政院擴大了「都市型工業區更新立體化發展方案」的適用範圍，就是在回應該總會的建議。放寬容積率，讓廠房立體發展能有更充足、更安心的生產空間。事實上，兩年前，秦曾向她提出讓廠房立體發展的建言，當時她也請經濟部進行討論，經濟部也很快地把這個想法在政策上落實。

蔡總統進一步說明，升降設備的使用認定基準、短期缺工的對策，行政院也會加快腳步審議。相信在「衝衝衝」蘇貞昌院長、「尚骨力的歐吉桑」沈榮津部長及內政部長徐國勇努力下，政府一定可以當工業區廠商最好的後盾。

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