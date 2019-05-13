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抗議日佔釣魚台！ 周錫瑋衝日本交流協會爭漁權

2019-05-13 16:04聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

參選國民黨立委第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪）的徐正文今到日本交流協會台北事務所，與前台北縣長周錫瑋一同抗議日本侵佔中華民國的釣魚台，為選區金山萬里瑞芳貢寮漁民爭漁權，並提出3點要求日本當局道歉，若得不到善意回憶或無具體作為，將無限升級抗爭行動。

「鋼鐵俠徐正文打鬼子！別譲蔣公哭泣」徐正文表示，今日的抗爭行動主要是因爲3點，包含釣魚台被日本納入教科書並畫為日本領土、日本核食侵入台灣以及日本沒有對台灣慰安婦道歉賠償。

徐正文說，這3個要求是每個在台灣的人，都應該勇敢站出來抗議日本政府長期對台灣的鴨霸，「他們日本有災難我們對他們如何，我們災難他們又對我們如何？不要把蔣公嚇醒。」徐正文呼籲，國民黨以及民進黨2黨立委要有良知，要一起對日本抗議，別譲蔣公哭泣。

舉辦「抗議日本欺壓台灣」抗爭活動的周錫瑋表示，二戰結束後日本戰敗，卻不思悔改，近日更與民進黨政府勾結，變本加厲霸凌台灣人民，對此，他提出包含釣魚台主權、慰安婦人權、台灣漁民漁權、人民飲食安全等4點。

周錫瑋說，釣魚台列嶼自古就是我國固有領土，日方卻修改教科書，將釣魚台列為日本領土，侵犯我中華民國主權，再者，聯合國人權組織自1994年11月決議並發表「慰安婦報告書」，認為慰安婦問題構成戰爭犯罪，日本應賠償慰安婦每人至少4萬美元。

對此，日方賠償南韓慰安婦880萬美元，卻拒絕向台灣慰安婦賠償、道歉，周錫瑋說，要求日方應遵守聯合國人權組織決議賠償，並由天皇為日本所犯的錯誤親自「下跪道歉」，以告慰台籍慰安婦在天之靈。

第三點，日本片面將「沖之鳥礁」改為「島」，嚴重損害我國漁民之捕撈權，霸權行徑與盜匪無異，最後，WTO今年4月11日二審裁決日本敗訴，認定南韓禁止核災食品進口，但蔡政府卻對日本要求唯命是從，「助」日代表甚至恐嚇國人，蔡英文儼然成為名符其實的「賣台妹」。

周錫瑋說，他要求日本政府在一週內做出善意回應，若日方毫無具體作為，抗爭行動將無限升級，同時正告蔡英文政府，停止媚日賣台行為，否則一切後果由民進黨負責。

參選國民黨立委第12選區（的徐正文今到日本交流協會台北事務所，與前台北縣長周錫瑋...
參選國民黨立委第12選區（的徐正文今到日本交流協會台北事務所，與前台北縣長周錫瑋一同抗議日本侵佔中華民國的釣魚台，為選區金山萬里瑞芳貢寮漁民爭漁權。圖／截自周錫瑋臉書粉絲團
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前台北縣長周錫瑋下午帶群眾前往日本交流協會台北事務所，抗議「日本侵佔中華民國釣魚...
前台北縣長周錫瑋下午帶群眾前往日本交流協會台北事務所，抗議「日本侵佔中華民國釣魚台」，要求日本道歉。記者蘇健忠／攝影
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釣魚台周錫瑋
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