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影／抗議日本佔釣魚台 周錫瑋衝日本交流協會

2019-05-13 15:45聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋下午帶群眾前往日本交流協會台北事務所，抗議「日本侵佔中華民國釣魚台」，周錫瑋拿著巨幅國旗突破警方第一層封鎖人牆進到第二層，在場內致詞，要求日本道歉並揚言下一次會帶更多人來抗議，隨後宣布活動解散。

爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋（左一）下午帶群眾前往日本交流協會台北事務所...
爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋（左一）下午帶群眾前往日本交流協會台北事務所，抗議「日本侵佔中華民國釣魚台」，周錫瑋拿著巨幅國旗衝破警方第一層封鎖人牆進到第二層，要求日本道歉。記者蘇健忠／攝影
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爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋拿著巨幅國旗衝破警方第一層封鎖人牆，要求日本...
爭取國民黨總統提名的前台北縣長周錫瑋拿著巨幅國旗衝破警方第一層封鎖人牆，要求日本道歉。記者蘇健忠／攝影
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前台北縣長周錫瑋下午帶群眾前往日本交流協會台北事務所，抗議「日本侵佔中華民國釣魚...
前台北縣長周錫瑋下午帶群眾前往日本交流協會台北事務所，抗議「日本侵佔中華民國釣魚台」，要求日本道歉。記者蘇健忠／攝影
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周錫瑋佔中國旗
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