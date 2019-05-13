影／抗議日本佔釣魚台 周錫瑋衝日本交流協會

相關新聞
抗議日佔釣魚台！ 周錫瑋衝日本交流協會爭漁權2019-05-13 16:04
蔡總統：歡迎台商回流 用台灣製造取代中國製造2019-05-13 16:04
賴清德有苦難言？ 民主咖啡車啟動「分身」說出心裡話2019-05-13 16:18
公投修法／連署須附身分證影本 呂秀蓮：反民主、反人權2019-05-13 14:20
挺綠名醫 高大成、李茂盛宵夜會氣氛變調2019-05-13 14:19
6月宣布選總統？ 柯文哲：該準備就準備2019-05-13 14:08
柯文哲：總統應避戰 對蔡英文戰略存疑2019-05-13 14:06
影／對蔡英文兩岸戰略存疑 柯：總統最重要的是「避戰」2019-05-13 13:18
影／醫團挺台灣參與WHA 吳焜裕講到哽咽2019-05-13 12:50
柯文哲LINE@官方帳號首發影片出爐 這歌聲太魔性2019-05-13 12:46
呂秀蓮反對公投法修法 批附身分證反人權2019-05-13 12:39
2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷2019-05-13 12:38
影／呂副訪立院兩黨團 見林義雄人形看板笑稱錯亂2019-05-13 12:23
柯P、郭董先後來台中 盧秀燕：選總統只來拍照打卡沒用2019-05-13 11:51
立院初審通過 散播核子事故謠言致人於死可處無期徒刑2019-05-13 11:34
影／立委暨醫團籲全民均健 挺台灣參與WHA2019-05-13 11:25
康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀2019-05-13 11:24
一起吃了20多年宵夜 台中醫界綠營兩大老見面避談政治2019-05-13 11:14
六月宣布選總統？柯P：等天亮、下雨、敵軍進預定陣地2019-05-13 11:10
郭台銘主張「一中各表」 柯文哲：不講才是最高上策2019-05-13 10:54
影／柯文哲：總統最重要的是避戰2019-05-13 10:49
再批蔡英文「親美抗中」 柯文哲：對她的戰略很存疑2019-05-13 10:49
被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉2019-05-13 10:41
影／國安局長請假未出席 召委拂袖而去2019-05-13 10:25
求學縫國旗在身上 黃偉哲：這一面旗是台灣最大公約數2019-05-13 10:21
國安局：不需要共產國家告訴台灣媒體怎麼做2019-05-13 10:06
綠委提案提高在台從事間諜刑度 堅持國安局長須列席2019-05-13 09:54
中科量身打造標案疑雲 陳良基：相關人員已調離現職2019-05-13 09:51
這是什麼力量 讓韓國瑜、蔡英文紅了眼眶動真情？2019-05-13 08:00
柯文哲批親美抗中 蔡總統認過度簡化2019-05-13 01:05
2019浴佛大典 蔡馬朱吳王全到了2019-05-12 19:19
影／柯p逛台中三井outlet 幕僚說因為我們想逛2019-05-12 17:43
韓國瑜母親節直播 代網友致電給媽媽說心裡話2019-05-12 17:05
吳釗燮：中國高官見台媒 要從內部擊潰台灣2019-05-12 17:03
吳育昇公開扁親筆信 「讓我醫好了再回來關」2019-05-12 16:37
柯文哲多受歡迎？ 台中年輕柯粉忍酷熱排1小時等合照2019-05-12 15:35
綠營頃全黨之力轟韓國瑜 侯友宜：扮演好各自角色2019-05-12 15:32
郭台銘帶媽媽曬太陽 送康乃馨給支持者2019-05-12 14:05
柯文哲：處理中國問題不需採對抗態度2019-05-12 13:57
熱門文章
這是什麼力量 讓韓國瑜、蔡英文紅了眼眶動真情？2019-05-13 08:00
蔡英文想搭檔賴清德？謝龍介：可能殺出這個程咬金2019-05-13 12:17
吳育昇公開扁親筆信 「讓我醫好了再回來關」2019-05-12 16:37
康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀2019-05-13 11:24
口誤「年輕人拿那麼多的薪水」 郭台銘急澄清2019-05-12 18:24
謝龍介預言韓國瑜若在總統初選出線 恐面臨這些問題2019-05-13 11:57
吳郭會3點聲明 郭台銘：初選納入手機民調、公開辯論2019-05-13 11:32
孫大千：守住韓國瑜防線 國民黨2020翻轉台灣關鍵2019-05-13 09:09
大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜2019-05-13 10:53
讚郭董兩岸論述 沈富雄：點出國民黨國王新衣式的困窘2019-05-12 22:41
林濁水：郭台銘居功厥偉 把韓國瑜經濟政策草包看透2019-05-13 09:09
殺雞用牛刀？我海巡艦配備火箭彈 世界最猛2019-05-13 15:09
郭台銘：過去幾十年我都是主帥 不適合當副手2019-05-13 11:39
2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷2019-05-13 12:38
賴清德提自經島 與蔡英文不同調？2019-05-13 00:15
吳郭會登場 郭台銘準備了禮物給吳敦義2019-05-13 10:11
郭台銘：川普不是好朋友 我們沒資格跟人家做朋友2019-05-13 12:21
中科院研發戰機對地攻擊裁判系統不力 空軍不求償了2019-05-13 12:31
求學縫國旗在身上 黃偉哲：這一面旗是台灣最大公約數2019-05-13 10:21
政院版同婚專法拚本周三讀 過關有變數2019-05-13 01:01
王金平聲援郭台銘：我和他都是中華民國派2019-05-12 19:59
影／柯p逛台中三井outlet 幕僚說因為我們想逛2019-05-12 17:43
被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉2019-05-13 10:41
新聞眼／逢中必反 卡住台灣經濟發展契機2019-05-13 00:39
再批蔡英文「親美抗中」 柯文哲：對她的戰略很存疑2019-05-13 10:49
郭台銘主張「一中各表」 柯文哲：不講才是最高上策2019-05-13 10:54
三年打基礎 蔡總統：蓋房子再多給時間2019-05-13 00:41
吳敦義戴不下國旗帽 郭台銘讚：頭大腦大2019-05-13 10:51
載越多賺越多？ 成功嶺小黃後車廂「塞滿阿兵哥」2019-05-13 14:01
韓國瑜母親節直播 代網友致電給媽媽說心裡話2019-05-12 17:05
民進黨五人小組見面了 卓榮泰：談談該做的工作2019-05-12 20:30
六月宣布選總統？柯P：等天亮、下雨、敵軍進預定陣地2019-05-13 11:10
郭台銘批賴清德：麻煩製造者 已被邊緣化2019-05-13 00:58
影／賴清德訪日返國 大批支持者接機2019-05-12 23:09
川普對中國加稅 郭台銘：我沒資格跟人家做朋友2019-05-13 15:01
同婚子女的父母欄 填「父、養父」或「母、養母」2019-05-13 01:26
吳釗燮：中國高官見台媒 要從內部擊潰台灣2019-05-12 17:03
一起吃了20多年宵夜 台中醫界綠營兩大老見面避談政治2019-05-13 11:14
「封肉亡客家亡！」 客委會發文引發客家鄉親討論2019-05-12 17:10
海平面漸升高 學者：6都恐剩2都2019-05-12 18:22
留言