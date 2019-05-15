新竹市搖滾辦桌5月18日熱鬧上菜！

2019-05-15 00:00 文／ 新竹市政府



新竹市長林智堅上任後積極活化東門市場，以創意滾動老市場再生，吸引超過40間青年店家進駐，讓市場成為年輕人必訪的宵夜聖地。新竹市府將於本周六5月18日17點至20點30分舉辦「東門辦桌 作夥呷飯」，歡迎民眾來作伙辦桌呷飯，品嘗最在地新竹味。

圖／新竹市政府 提供 分享 facebook

「東門辦桌 作夥呷飯」活動現場除了可以自行購買庶民美食開桌享用外，還有搖滾樂團美秀集團、怕胖團、隨性樂團現場開唱，更有消費集章換好禮活動，讓民眾聽覺、味覺雙重滿足。而為了讓大家更加了解「巷仔內」美食，市府更攜手年輕藝術家「牛奶人工作室」設計師林宗賢，推出｢東門市場美食插畫散步地圖」，透過清新可愛的設計風格，讓遊客秒懂東門市場全攻略。

不僅如此，名額秒殺的舊城小旅行導覽活動，將帶領民眾一起發掘隱藏在舊城及市場裡的老滋味。當日晚會更精心設計互動小遊戲，邀請現場觀眾組隊參與，獲勝隊伍將可獲得「辦桌好物」。

古早味的東門市場是新舊共存，分享共好的地方，白天仍是新竹人的生活日常，賣著青菜、摃丸、潤餅還有自助餐等；傍晚開始各式美食店家繽紛出場，愈夜愈美麗，近年有許多年輕人進入了這座市場，引進藍染、金屬等多元工藝商品，小巷弄間也孕育出多間必訪美食店，讓青年一圓創業夢，成為市場新生的重要元素。

為了翻轉傳統市場、注入全新活動，新竹市政府在軟體上引進藝文活動與青年活力、硬體上提供安全優質的環境。107年底透過節能招牌補助，改裝20處攤商環保節能招牌，賦予老市場新風貌，108年更投入4,350萬元，針對東門市場進行包括屋頂防水、3樓室內牆面整修、220V電源改善、廁所等整建工程，目前公廁已竣工，現也爭取到前瞻基礎建設經費1,808萬元，未來將進行耐震補強作業，讓東門市場展現全新的風貌，並提升整體市場環境。