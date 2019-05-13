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柯文哲：總統應避戰 對蔡英文戰略存疑

2019-05-13 14:06聯合晚報 記者邱瓊玉／台北報導

台北市長柯文哲今天火力全開，左嗆蔡英文總統，右批鴻海董事長郭台銘。他說，總統最重要是避戰，台灣要更小心，因為我們還是比較小的國家，不要想說大國在對抗，我們要操作「槓桿」，老實講有時會玩過頭。

柯文哲說，對國防部來說才是可戰，要確保國家有戰鬥的力量，但站在國家最高戰略，是避戰為上，這在戰略邏輯上不太一樣。不是覺得蔡英文有失身分，只是對她的戰略很存疑。

柯文哲說他主張親美友中，我們和美日價值觀較接近，很清楚還在站在美日陣營裡面，但站在這邊不代表要對中國惡言相向。中美對抗，美國的力量還是比中國強，常常是大的欺負小的，小的欺負更小的，要確保美國修理中國的時候，中國不會因為生氣修理台灣，國家戰略是這樣子思考的。

鴻海董事長郭台銘日前接受天下雜誌專訪時，對兩岸關係提出「九二共識、一中各表」，強調一中各表就是兩個中國，在中華民族底下，一個中華民國、一個中華人民共和國。柯文哲說，若否認中華民國的存在，那九二共識在台灣就卡住了，若中華民國不存在，「那我這個台北市長算什麼」，變成梁山泊的頭頭而已。

柯還說，國際現實上，一個中國是中華人民共和國，兩岸關係為什麼很特殊就是這樣子。你可以講兩國，重點是對方要埋單，不講是最高上策，你講了對方就不得不回應，他一定不埋單，所以有時候就是這樣子，大家心照不宣，日子就一天天過去，這也是一個方法，暫時啦。

至於郭台銘批評行政院前院長賴清德都被邊緣化，柯文哲說，郭台銘的評論要去問郭台銘，叫他去評論郭台銘對別人的評論，怎麼講都不對，不過還是一句話「我很慶幸我不是民進黨的」。

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