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影／醫團挺台灣參與WHA 吳焜裕講到哽咽

2019-05-13 12:50聯合報 記者簡浩正╱即時報導

第72屆世界衛生大會（WHA）將於本月20日於日內瓦登場，因受中國打壓，使得台灣依舊被拒之於門外，今年仍未收到邀請通知，可能第三度缺席世衛大會外；20大醫事團體，今上午在立委邱泰源等陪同下，召開聯合國際記者會，呼籲WHA不應獨漏台灣，不然醫療照護就不完整。而立委吳焜裕更以尋寶為例，說路上雖有困難但不害怕，講到一半時更語氣停頓、哽咽。

醫師公會全聯會等20個醫團，今表達立場，說台灣醫療技術知名，若無法與會對世界各國來說也是損失外，出席立委也紛紛表態，希望台灣能再度受邀參與WHA的決心。

立委莊瑞雄表示，中國在國際上打壓台灣，已讓人罄竹難書，他很慶幸台灣的醫事團體都願意一共發聲支持；他說，中國處處打壓，讓台灣處竟艱困，台灣加入WHA議題上若不自助，那國際社會上更沒人能幫助。去年有15個國家在WHO上發聲，希望台灣能參與會議，希望今年能有更多友邦發聲，助台灣一臂之力，大家一起加油。

立委王定宇則感謝醫事團體們為台灣的醫療盡心，但他說，每年都在這呼籲，醫界人士都付出奉獻，台灣卻像小媳婦般仍被排除在外，但也別忘了小小聲音聚集久了會有凝聚力；今年像是秘魯、波羅的海三小國等，都有議員連署致函WHO挺台灣參與WHA，雖不一定代表今年就能與會，但現在發出的聲音，搞不好明年就會有迴響，「我們必須告訴這世界，中國一秒鐘都無法代替台灣2300萬人發聲」。

立委吳焜裕說，「WHO不可以為虎作倀，不讓台灣參與WHA是壓迫人權」，他說，追求健康優質生活品質，是地球上每一個人的人權，希望台灣2300萬人的人權不要再被壓制，台灣人所追求的人權公平正義，是基本也是普世價值，台灣也應協助國際上每個人，使其人權受到平等對待。

吳以尋寶為例，說進WHA與會的過程猶如找尋寶藏般，路上雖很多困難，但我們不害怕，因為只要堅持，寶藏就在我們眼前，「對的事情不一定會成功，但我們會持續做。」講到一半時吳語氣停頓、聲音哽咽，相當感性。

立委陳靜敏則以「護理要動，政府啟動，民眾感動」為口號，她說，會在21日抵日內瓦參加WHA場外活動外，並同時拜訪國際護理協會（ICN），進行護理人員培訓等交流。

陳靜敏說，ICN具兩年與會WHA一次的資格，她過去曾以台灣護理學會為ICN正式會員國的身份出席WHA，看盡了中國的「嘴臉」；而此次透過與ICN交流增進友誼，對台灣未來與會有助益。

吳玉琴與羅致政則說，無法與會雖遺憾，但今年已有不少國家為台灣發聲，期在大家努力下，台灣能有機會參與各國活動，而不只是世界衛生大會。

台灣因受中國打壓，今年仍未收到WHA邀請通知，20大醫事團體今呼籲WHA不應獨漏...
台灣因受中國打壓，今年仍未收到WHA邀請通知，20大醫事團體今呼籲WHA不應獨漏台灣。立委吳焜裕更以尋寶為例，說路上雖有困難但不害怕，講到一半時更語氣停頓哽咽。記者簡浩正／攝影
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立委陳靜敏則以「護理要動，政府啟動，民眾感動」為口號，表示會在21日抵日內瓦參加...
立委陳靜敏則以「護理要動，政府啟動，民眾感動」為口號，表示會在21日抵日內瓦參加WHA場外活動外，並同時拜訪國際護理協會（ICN），進行交流，增進台灣未來與會可能性。記者簡浩正／攝影
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WHAWHO吳焜裕
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