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呂秀蓮反對公投法修法 批附身分證反人權

2019-05-13 12:39聯合報 記者林麗玉╱即時報導

前副總統呂秀蓮反對行政院所提《公投法》修正草案，呂秀蓮今天上午分別拜會民進黨及國民黨立院黨團。對於行政院所提的《公投法》修法版本，其中第9及第12條增列「提案人及連署人應附具國民身分證影本」，呂秀蓮表示，這侵犯個人隱私及公民投票權之行使，阻撓直接民主之實踐。她認為，這是要懲罰18歲以上的公民投票權，違反比例原則。

副總統呂秀蓮今天上午先後拜會民進黨及國民黨立院黨團，民進黨團由幹事長管碧玲、書記長鄭運鵬等人，代表收下呂秀蓮寫給每位立委的一封信，國民黨團則是由總召江啟臣代表，國民黨團還擺出挺公投的民進黨前主席林義雄及前立委蔡同榮的人形立牌。

呂秀蓮表示，人權是超越國界、當然也超越黨派，民進黨第一次執政時，當時內政部為破案方便，曾提出要求全民按捺指紋，所以大法官第603號解釋文，就是認為應符合比例原則。呂也提到，法律對於偽造文書情節，本來就有規定，政府不能因為少數人的故意過失，懲罰18歲以上的公民投票權，違反比例原則。

呂秀蓮表示，對於她的看法，民進黨黨團同仁都有很誠懇地聽進去，尤其2005年時，陳水扁前總統幫全國擋住按指紋，現在她則是要幫全國民眾，擋住「公投提案人及連署人應附具國民身分證影本」的修法提案，她的用心良苦，黨團應該有聽進去。

對此，民進黨團書記長鄭運鵬表示，副總統呂秀蓮副的意見，黨團幹部會再轉達給黨團其他同仁。國民黨團總召江啟臣則表示，呂秀蓮副總統的意見就是國民黨團的意見，公投連署須附具身分證影本，這本來就是違反隱私權，政府不能讓人民從公投與隱私權中，二選一，一個民主國家也不會阻撓直接民主的行使，民進黨不要頭痛醫腳，甚至現在連頭痛醫頭都不會，變成頭痛醫腳。

副總統呂秀蓮今天上午分別拜會民進黨及國民黨立院黨團。對於行政院所提的《公投法》修...
副總統呂秀蓮今天上午分別拜會民進黨及國民黨立院黨團。對於行政院所提的《公投法》修法版本，第9及第12條增列「提案人及連署人應附具國民身分證影本」，呂秀蓮表示，這侵犯個人隱私及公民投票權之行使，阻撓直接民主之實踐，這要懲罰18歲以上的公民投票權，違反比例原則。記者／林麗玉攝影
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呂秀蓮民進黨公投
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