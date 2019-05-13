2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷

2019-05-13 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



繼高雄市之後，美麗島電子報公布的台南市民調結果顯示，無論綠營推派蔡英文還是賴清德都能守住台南；藍營不論派出韓國瑜還是郭台銘都處於落後局面，柯文哲在各組合中都排第二。

至於民進黨蔡賴之爭，無論何種組合，賴清德在台南市的支持度都贏過蔡英文，顯有地利優勢；如果是蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人競爭的情況，蔡英文以些微差距領先。

美麗島電子報10日公布台南市5月民調，結果顯示若柯文哲、韓國瑜、賴清德3人三腳督，賴以39.7%支持度領先、柯26.9%位居第二、韓17.9%墊底；若是柯文哲、韓國瑜、蔡英文3人三腳督，蔡雖以30.5%領先，但柯拿29.4%，只1個百分點，韓國瑜19.7%居第三。

柯文哲動向未定，若最後柯缺席，在韓國瑜、賴清德2人對決，賴以55.1%支持度領先，韓僅獲得24.2%；而若是韓國瑜與蔡英文對決，蔡以47.1%領先韓的28.0%。

國民黨若由郭台銘出馬，當柯文哲、郭台銘、賴清德3人三腳督時，賴以39.4%支持度領先、柯27.4%、郭14.7%；若是柯文哲、郭台銘、蔡英文3人三腳督，蔡以31.4%支持度領先，但柯30.2%，郭15.7%。

如果柯文哲缺席2020，郭台銘、賴清德2人對決，賴以56.0%支持度勝出，郭獲22.9%；若郭台銘與蔡英文對決，蔡45.8%、郭28.7%。

此民調於2019年5月8日至9日以訪員電腦輔助電話訪問方式進行，調查設籍在台南市年滿20歲的民眾，以隨機跳號抽樣完訪1078人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。