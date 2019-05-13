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影／呂副訪立院兩黨團 見林義雄人形看板笑稱錯亂

2019-05-13 12:23聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

前副總統呂秀蓮上午拜訪立法院國民黨、民進黨兩黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身分證影本」的版本，認為這是反民主、反人權。

呂秀蓮各準備35封與68封親筆簽名的信件，要分送給兩黨全部的立法委員，在拜會民進黨團後，呂秀蓮再來到國民黨團，見到藍營為公投準備的林義雄、蔡同榮的人形看板時，笑著說：「看到林義雄還以為來到民進黨團了」。

【中央社／台北13日電】

前副總統呂秀蓮日前表達反對行政院所提出的公投法修正草案，她今天到立法院拜會國、民兩黨黨團，表達立場。民進黨團表示，會更審慎討論，不論做任何決定，都要能夠說服社會。

去年九合一大選綁公投導致諸多亂象，行政院提出「公民投票法修正草案」，目前正在立法院審議。呂秀蓮今天拜會國、民兩黨立法院黨團，並帶著給所有藍綠立委的一封信，說明反對行政院提出公投連署須附身分證影本的反民主、反人權版本的立場與原因。

她表示，今天特別來拜訪，提醒執政的民進黨立法院黨團，秉承過去捍衛民主、維護人權的立場，能夠將行政院版不當的公投法修正草案，加以制止。

負責接待的民進黨團幹事長管碧玲說，呂秀蓮非常重視公投連署應要建立何種查證制度問題，特別到黨團關心指教，會讓這個問題更受到社會注目，黨團會更審慎討論，不論是做任何決定，一定要有足夠說服社會的過程。

呂秀蓮隨後拜訪國民黨團，同樣表達反對政院版公投法修正草案，同時再度拿出大法官會議釋字603號解釋說，隱私權是不可或缺的基本權利，受憲法第22條保障，而身分證當然是個人另一種的隱私代表；她強調，人權不但是超國界，當然也是超黨派，非常希望國民黨立委，可以一起來捍衛人權。

國民黨團總召江啟臣表示，黨團持開放的態度，非常歡迎與不同意見的人交換意見，因為他知道，民眾想要的是能夠展現權益，藉由公投來表達聲音，民主走到今天，不想再走回頭路；他也說，隱私權和公投權不應該二選一。

前副總統呂秀蓮（中）上午拜訪立法院國民黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身...
前副總統呂秀蓮（中）上午拜訪立法院國民黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身分證影本」的版本，她準備35封親筆簽名的信件，要給國民黨全部的立法委員，由國民黨團總召江啟臣（左二）、立委童惠珍（左）收下。記者許正宏／攝影
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前副總統呂秀蓮（中）上午拜訪立法院民進黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身...
前副總統呂秀蓮（中）上午拜訪立法院民進黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身分證影本」的版本，她準備68封親筆簽名的信件，要給民進黨全部的立法委員，並請立委何志偉（右）幫忙分送給給委員。記者許正宏／攝影
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前副總統呂秀蓮（中）上午拜訪立法院國民黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身...
前副總統呂秀蓮（中）上午拜訪立法院國民黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身分證影本」的版本，她見到林義雄、蔡同榮的人形看板時，笑著說：「看到林義雄還以為來到民進黨團了」。記者許正宏／攝影
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前副總統呂秀蓮（中）上午拜訪立法院民進黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身...
前副總統呂秀蓮（中）上午拜訪立法院民進黨團，表達反對行政院提出「公投連署需附具身分證影本」的版本，她準備68封親筆簽名的信件，要給民進黨全部的立法委員，並親手交付黨團幹事長管碧玲（右二）、書記長鄭運鵬（右）信件。記者許正宏／攝影
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呂秀蓮公投
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