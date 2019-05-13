郭台銘希望納手機民調 韓國瑜：尊重

2019-05-13 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天與國民黨主席吳敦議會面，郭台銘希望國民黨總統初選納入手機民調，高市長韓國瑜表示，黨中央還沒有通過特別辦法，通過特別辦法後再說，所有意見他都尊重。

韓國瑜上午在高市議會市政總質詢時受訪作上述表示。韓國瑜今在議會備詢時，首次準備平板電腦，引人注目。不過這不是高市長首次帶平板電腦到議會備詢，過去前市長陳菊也曾帶平板電腦到議會來。

韓國瑜受訪時說，市府幕僚人員建議有個平板電腦，資料傳輸方便、閱讀起來也比較清楚，答詢時也比較能夠引經據典，各種數字、計畫等也一覽無疑，「我覺得這非常好，很多縣市的議會都已經有這種平板電腦。」

繼日前觀光局主秘高美蘭到議會備詢，傳市長機要秘書趙子淵也被要求備詢，韓國瑜說，他希望這是個正常質詢，而不是一個侮辱式的質詢。

韓國瑜說，趙子淵大學畢業學政治，去年9月打選戰就拜託他來幫忙，選戰後擔任機要秘書，一天工作有時長達12、13小時，中間當然有休息，「這麼認真努力、陽光的年輕人到議會，我期盼是健康的質詢，若是刻意、針對性、諷刺性的質詢，建議千萬不要，因為這是不健康的。」